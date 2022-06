8 de 8

La concejala de Urbanismo, Raquel Torralbo, ha anunciado "una buena noticia para Ciudad Real para acabar con 20 años de abandono de la Plaza Mayor y su entorno gracias a la aprobación el pasado viernes, por parte de la Comisión Regional de Urbanismo, de la autorización para la modificación planteada por el Ayuntamiento (UE-Plaza) "para desactivar la consideración de suelo urbano no consolidado, tanto de la Plaza Mayor, como la calle Alfonso X y la calle Postas, lo cual no permitía a los propietarios construir en un entorno muy demandado, en el punto central de la ciudad". "Si todo sigue su curso normal antes de finales de año podremos empezar a ver la Plaza Mayor comenzando a regenerarse, porque en la actualidad hay una gran cantidad de infravivienda, corralones, edificios casi en ruinas y es un escaparate que no podíamos permitir de cara al turismo y a la actividad económica", ha subrayado.