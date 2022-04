1 de 7

Farmacéuticos de la provincia de Ciudad Real asistieron al curso sobre el manejo de la plataforma y las novedades del Bot Plus para este 2022, impartido por Iván Espada, responsable del área de Información del Medicamento en el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Iván Espada, a quien presentó la farmacéutica Sagrario Pérez de Ágreda, del Centro de Información al Medicamento del COF Ciudad Real, dio a conocer la última versión de Bot Plus, programa que está integrado en las oficinas de farmacia, y abordó el manejo básico y general del programa (búsqueda de fármacos, realización de sustituciones, revisión de interacciones, etc.).