La Fundación Globalcaja acompaña a los 900 deportistas de Prado-Marianistas en la temporada 2026-2027

La Agrupación Deportiva Prado-Marianistas afronta la temporada 2026-2027 con 900 niños y jóvenes en sus diferentes equipos y disciplinas y vuelve a contar con el respaldo de la Fundación Globalcaja, que renueva por segundo año consecutivo su colaboración con la escuela deportiva.

La agrupación, vinculada al Colegio Nuestra Señora del Prado de Ciudad Real, cuenta con deportistas desde los cinco años y mantiene una de sus principales señas de identidad en su carácter abierto: sus equipos también están integrados por niños y jóvenes que no son alumnos del centro.

La Fundación Globalcaja ha destacado que esta característica "amplía su impacto y su contribución al deporte base en Ciudad Real", al permitir que el proyecto llegue también a familias ajenas al colegio.

La entidad ha puesto en valor igualmente la dimensión alcanzada por una escuela que reúne a 900 deportistas y que se ha convertido en "un espacio de referencia para muchas familias", combinando "formación deportiva, convivencia y educación".

El acuerdo ha sido formalizado por el presidente de la Fundación Globalcaja, Mariano León, y el presidente de la Agrupación Deportiva y director del Colegio Nuestra Señora del Prado, Julián Serna. En el encuentro también participaron Guillermo Mayo, secretario de la agrupación, y Alberto Lillo, su administrador.

Herramienta educativa

La Fundación Globalcaja ha subrayado que su apoyo busca respaldar la promoción de "hábitos saludables y la transmisión de valores" entre los más jóvenes.

En este sentido, la entidad considera que la actividad deportiva es "una herramienta fundamental para su desarrollo físico, social y personal" y mantiene su apuesta por iniciativas vinculadas a la educación y el bienestar de niños y jóvenes.

Con la renovación del acuerdo, Fundación Globalcaja y Prado-Marianistas continuarán colaborando durante la nueva temporada para que "cada vez más niños y niñas puedan disfrutar del deporte, aprender de sus valores y crecer formando parte de un equipo".

La Agrupación Deportiva cuenta con distintas disciplinas y categorías y está abierta a niños y jóvenes desde los cinco años, independientemente de que sean o no alumnos del Colegio Nuestra Señora del Prado.