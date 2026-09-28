UCLM y Fundación Globalcaja lanzan la segunda edición de Desafío 360º para unir a alumnos y empresas

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Fundación Globalcaja HXXII han lanzado la segunda edición de Desafío 360º, una iniciativa diseñada para conectar estudiantes universitarios de último curso con empresas de la región, desarrollando proyectos de innovación en sus Trabajos Fin de Grado o Máster.

Así lo han detallado la vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional UCLM, Ángela González Moreno; el presidente de la Fundación Globalcaja HXXII, Rafael Torres Ugena; y Blanca Travesí, CEO de Solsticio, que este lunes han presentado en la Facultad de CC Económicas y Empresariales del Campus de Albacete el programa, como han informado desde la entidad, en un comunicado.

Han destacado que el programa cuenta con importantes novedades como la ampliación de campus, facultades y escuelas participantes o la dotación de la fundación de un premio de 1.000 euros al mejor trabajo presentado durante este curso.

Tras la experiencia del año anterior, la vicerrectora ha valorado especialmente el aprendizaje y los valores que adquieren los participantes, así como su orientación hacia las necesidades del entorno. “En la primera edición quedamos bastante satisfechos con lo que es el proceso de aprendizaje que se genera en nuestros estudiantes”, ha señalado, al tiempo que ha destacado la capacidad de los proyectos para dar respuesta a necesidades de empresas y entidades y, con ello, generar impacto y crear valor.

Desafío 360º pone en contacto a alumnado con empresas de la región para desarrollar como tema central de sus TFGs/TFMs proyectos reales propuestos por el tejido empresarial mientras los estudiantes adquieren experiencia práctica de alto valor en su territorio.

En la primera experiencia piloto, que se llevó a cabo durante el pasado curso, han participado 14 alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, así como de la Escuela Superior de Ingeniería Informática del Campus de Albacete para resolver los retos planteados por 7 empresas de la región.

Como novedad en esta segunda edición, además de la facultad y la escuela citadas, se suman al programa la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología de Albacete y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial del Campus de Ciudad Real.

Otra de las novedades es la creación de un premio para el mejor trabajo de todos los presentados, dotado por Fundación Globalcaja HXXII con 1.000.