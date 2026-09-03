Llaman a 45.000 empleados de Guadalajara a parar el corazón logístico de España: denuncian "jornadas extenuantes"

El corazón de la logística del centro de España puede pararse. UGT ha convocado una huelga en el sector logístico de Guadalajara a partir del próximo 21 de septiembre si la patronal no desbloquea las negociaciones del convenio provincial, abiertas hace nueve meses y enquistadas desde entonces.

La amenaza afecta a un sector estratégico para Guadalajara y para buena parte de la distribución que abastece al centro peninsular. El Corredor del Henares concentra grandes plataformas logísticas y conecta la provincia con Madrid, el aeropuerto de Barajas y las principales vías de comunicación.

Más de 45.000 trabajadores están llamados a secundar los paros, según UGT, que este miércoles decidió activar la convocatoria en una asamblea de delegados y delegadas.

El secretario general de FeSMC UGT Guadalajara, Alfredo Ávila, acusa a la patronal UNO de no haber cedido en ninguna de las principales reivindicaciones planteadas por los sindicatos.

La principal batalla está en la jornada. UGT reclama reducir las actuales 1.800 horas anuales, una cifra que considera excesiva, además de rebajar los ritmos de trabajo y acabar con la presión derivada de los algoritmos.

"Jornadas extenuantes"

"Los trabajadores y trabajadoras del sector tienen jornadas extenuantes", ha denunciado Ávila, que también alerta de las consecuencias físicas de las horas extraordinarias y de los trastornos musculoesqueléticos que, según sostiene, terminan provocando bajas laborales.

La organización sindical reclama además una subida salarial del 6 %, con actualización de las tablas y abono de los atrasos, así como la creación progresiva de una nueva paga extraordinaria.

Otro de los puntos de conflicto es el uso de trabajadores de empresas de trabajo temporal. UGT denuncia que algunas compañías superan incluso el 50 % de trabajadores contratados mediante ETT y exige su incorporación progresiva a las plantillas de las empresas logísticas.

El sindicato quiere ahora consensuar con CCOO un calendario de movilizaciones y huelgas y reclama al Gobierno de Castilla-La Mancha que intervenga para favorecer un acuerdo entre las partes.

La razón es el peso que tiene este sector en la provincia. UGT sostiene que la logística representa el 25 % del PIB de Guadalajara y el 10 % del PIB de Castilla-La Mancha.