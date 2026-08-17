Iberdrola pone cifras al ahorro de viajar en coche eléctrico: hasta un 91 % menos de gasto energético

Con la llegada de las vacaciones de verano, miles de castellanomanchegos preparan sus desplazamientos por carretera. Además de elegir el destino, cada vez cobra mayor importancia el coste del viaje, especialmente tras el incremento experimentado por los carburantes durante el periodo estival.

Según un estudio elaborado por Iberdrola a partir de los precios medios de carburantes previstos para el verano de 2026 y de consumos medios de un vehículo eléctrico (16 kWh/100 km) y un turismo de gasolina (7 l/100 km), ponen de manifiesto la importante ventaja económica que supone viajar en vehículo eléctrico frente a uno de gasolina. Según estas estimaciones, un conductor que recorra 15.000 kilómetros al año puede ahorrar hasta 1.580 euros, lo que representa cerca de un 91 % menos de gasto energético, siempre que la recarga se realice en el domicilio.

Para unas vacaciones con un recorrido estimado de 1.000 kilómetros entre ida y vuelta —por ejemplo, desde Castilla-La Mancha hacia las playas del Levante o la Costa del Sol—, el gasto energético de un coche de gasolina se situaría en torno a los 115,50 euros. El mismo desplazamiento en un vehículo eléctrico podría costar solo 8,84 euros si las recargas se realizan en el hogar o en el alojamiento con el Plan Recarga Inteligente de Iberdrola. Incluso utilizando exclusivamente puntos públicos rápidos de 50 kW, el coste sería de aproximadamente 61,20 euros, lo que permitiría ahorrar más de 54 euros, cerca de un 47 %, respecto al vehículo de gasolina.

Una red preparada para los viajes del verano

Estos datos coinciden con el importante crecimiento de la infraestructura de recarga desplegada por Iberdrola en Castilla-La Mancha, donde la compañía dispone ya de 412 puntos públicos de recarga —según los últimos datos disponibles— cerca de 60 de ellos de alta potencia, distribuidos tanto en entornos urbanos como en los principales corredores de comunicación de la región.

La red permite planificar desplazamientos de larga distancia con total normalidad gracias a cargadores ultrarrápidos capaces de recuperar hasta el 80 % de la batería en menos de quince minutos, así como cargadores rápidos y semirrápidos adaptados a distintos usos y tiempos de estancia.

Además, toda la electricidad suministrada procede de energía 100 % renovable con garantía de origen, contribuyendo no solo al ahorro económico de los usuarios, sino también a una movilidad libre de emisiones.

La aplicación Recarga Pública Iberdrola permite localizar los puntos disponibles en tiempo real, reservarlos antes de llegar, planificar rutas, pagar mediante distintos sistemas y conocer los servicios existentes junto al punto de recarga, facilitando especialmente los desplazamientos durante las vacaciones.