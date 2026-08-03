La Cátedra Eurocaja Rural-UCLM convoca los 'Premios Cultura, Patrimonio e Innovación': todos los detalles

La Cátedra Fundación Eurocaja Rural-UCLM lanza nueva convocatoria de sus 'Premios Cultura, Patrimonio e Innovación en el Medio Rural'. Eurocaja Rural

La Cátedra Fundación Eurocaja Rural-Universidad de Castilla-La Mancha ha convocado una nueva edición de los Premios Cultura, Patrimonio e Innovación en el Medio Rural, una iniciativa con la que busca reconocer proyectos e iniciativas que contribuyan al desarrollo de los municipios de la región.

El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto desde este martes, 4 de agosto, hasta el 30 de octubre de 2026. Así consta en el extracto publicado este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) donde se establece que podrán concurrir entidades y colectivos públicos o privados con sede en municipios de Castilla-La Mancha o que desarrollen su actividad en la comunidad autónoma durante el año 2026.

El objetivo de estos galardones es distinguir actuaciones relevantes desarrolladas en el medio rural castellanomanchego en tres ámbitos: cultura, patrimonio e innovación.

En la categoría de Cultura podrán presentarse iniciativas relacionadas con cualquiera de las manifestaciones culturales impulsadas en el medio rural que hayan contribuido a mejorar el entorno local o comarcal.

Por su parte, el premio de Patrimonio distinguirá proyectos o actuaciones de especial relevancia dirigidos a la conservación, protección o difusión del patrimonio en los municipios rurales de Castilla-La Mancha.

La tercera categoría, Innovación, está orientada a reconocer proyectos que incorporen nuevas tecnologías como herramienta para dinamizar el medio rural o iniciativas de carácter creativo y novedoso que favorezcan el desarrollo de estos territorios.

Las entidades interesadas únicamente podrán presentar una candidatura y deberán hacerlo en una sola de las tres modalidades previstas en la convocatoria.

Tres premios de 3.000 euros

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 9.000 euros, repartido en tres premios de 3.000 euros brutos para cada una de las categorías.

No obstante, las bases contemplan que, si alguna modalidad quedara desierta o las candidaturas presentadas no alcanzaran el nivel exigido, la dotación económica podrá reasignarse a otra categoría con un mayor número de propuestas o, si así lo decide el jurado, al proyecto que considere de mayor interés y calidad entre todas las candidaturas presentadas.