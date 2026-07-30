Airbus se abre a la mediación con los sindicatos tras el "ambiguo" resultado sobre su propuesta de acuerdo laboral

Airbus ha solicitado la apertura de un proceso de mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) al considerar que la consulta sobre su propuesta de acuerdo laboral —celebrada el pasado viernes entre toda su plantilla en España— ha arrojado un resultado "ambiguo".

La empresa ha asegurado que no impondrá unilateralmente un acuerdo, pero ha advertido de que tampoco lo hará "desaparecer" y que servirá de base de la negociación tras el verano.

La multinacional aeronáutica se ha referido al SIMA como una de las "instituciones de referencia en España para la resolución extrajudicial de conflictos laborales colectivos".

"Hoy se da este paso conciliador con la confianza de que, a la vuelta de las vacaciones, se pueda construir conjuntamente un acuerdo sólido, justo y respaldado por la mayoría", ha apuntado la compañía en un comunicado.

El preacuerdo alcanzado entre la dirección y los sindicatos CCOO, SIPA y ATP ha sido rechazado por el 49,15 % de los participantes en la consulta, frente al 45,95 % que ha votado a favor. El 4,62 % restante se ha abstenido.

El 81,44 % de los 14.000 trabajadores con que cuenta la empresa en España, incluidos dos centros de trabajo en Albacete e Illescas (Toledo) participaron en el referéndum.

Airbus cree que el preacuerdo presentado representa "meses de trabajo y avances muy significativos", por lo que será el elemento central en el proceso de mediación.

Varios sindicatos iniciaron una huelga el pasado 1 de julio ante la incapacidad para alcanzar un acuerdo con la dirección de la compañía, un parón que se interrumpe en agosto pero que podría reiniciarse a partir del día 24.

Este pacto presentado a la consulta contemplaba una revisión salarial global del 12 % durante la vigencia del acuerdo, además del mantenimiento del teletrabajo, entre otras mejoras.