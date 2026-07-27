Eurocaja Rural suma una nueva oficina en Oviedo y consolida su expansión por el norte de España

Eurocaja Rural continúa ampliando su presencia en el norte de España con la apertura de una nueva oficina en Oviedo, la segunda de la entidad en el Principado de Asturias tras la inaugurada en Gijón en diciembre de 2025.

Con esta nueva sucursal, la cooperativa de crédito afianza su plan de expansión y refuerza su apuesta por un modelo de banca basado en la atención personalizada, la cercanía con el cliente y la lucha contra la exclusión financiera.

La nueva oficina está ubicada en el número 7 de la calle Fray Ceferino y prestará servicio al público de lunes a viernes, en horario de 8.30 a 14.00 horas. Al frente de la sucursal se encuentra David González Menéndez, junto a los gestores comerciales Iván Suárez Méndez y Marcos Padrón Murciano.

Desde este nuevo punto de atención, Eurocaja Rural ofrecerá productos y servicios financieros dirigidos tanto a particulares como a autónomos, pymes, administraciones públicas y profesionales del sector primario. Entre ellos figuran soluciones de financiación, productos de ahorro, seguros, banca digital, medios de pago y asesoramiento en materia de inversión.

Acercar servicios bancarios

La entidad explica que esta apertura responde a su objetivo de acercar los servicios bancarios a la ciudadanía en un contexto marcado por el cierre progresivo de oficinas, una situación que, asegura, también afecta a barrios y distritos de las grandes ciudades.

En este sentido, defiende un modelo que prioriza el trato directo con el cliente, mantiene el servicio de caja sin restricciones horarias y combina la atención presencial con los canales digitales.

Además del ámbito financiero, Eurocaja Rural destaca el compromiso social que acompaña a su crecimiento. A través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (FEP), la entidad impulsa iniciativas solidarias y de apoyo al tejido asociativo.

Solo en 2025 aprobó actuaciones por valor de 6,98 millones de euros en gastos e inversiones destinadas a proyectos sociales.

Entre las iniciativas actualmente en marcha figura la convocatoria 2026 del programa WORKIN, que concederá diez ayudas de 10.000 euros para favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad. Las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 18 de septiembre.

Con la apertura de la oficina de Oviedo, Eurocaja Rural consolida su presencia en Asturias, donde inició su actividad a finales de 2025 con una primera sucursal en Gijón. Actualmente, la entidad está presente en 11 comunidades autónomas y 27 provincias, cuenta con una red comercial de 522 oficinas y un grupo económico integrado por más de 1.400 profesionales.