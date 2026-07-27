La agencia Sustainable Fitch sitúa a Globalcaja entre las entidades financieras mejor valoradas en sostenibilidad

Globalcaja ha alcanzado una calificación ASG de entidad de 2 otorgada por Sustainable Fitch, que la sitúa entre las entidades financieras mejor valoradas en materia de sostenibilidad. La agencia internacional ha elevado la anterior calificación de 3 a 2, siendo 1 la mejor puntuación y 5 la más baja, y ha incrementado la puntuación de la entidad de 57 a 64 puntos.

Se trata de una de las categorías más altas de la escala utilizada por Sustainable Fitch. La evaluación analiza el desempeño, el compromiso y el grado de integración de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en la estrategia, las operaciones y la gestión de la organización.

La mejora obtenida por Globalcaja responde a los avances realizados en materia de transparencia ambiental, equilibrio de género en la plantilla, baja rotación de profesionales y transparencia en el ámbito de la gobernanza.

Este resultado supone un reconocimiento independiente a la evolución de la Estrategia de Impacto y Gestión Sostenible de Globalcaja, que articula la hoja de ruta de la entidad para contribuir a un futuro más verde, justo e inclusivo, integrando la sostenibilidad de forma transversal en su actividad, su modelo de gobierno y su relación con los distintos grupos de interés.

El director general de Globalcaja, Pedro Palacios, ha señalado que "esta calificación confirma que nuestro compromiso de generar un impacto tangible se traduce en avances concretos, medibles y reconocidos por una agencia internacional independiente. Nos sitúa entre las entidades financieras mejor valoradas y nos anima a seguir avanzando con ambición, responsabilidad y coherencia con nuestro modelo de banca cooperativa".

Palacios ha añadido que "para Globalcaja, la sostenibilidad no es un ámbito separado de la actividad financiera, sino una forma de gestionar la entidad, acompañar a nuestros clientes y contribuir al progreso económico y social de los territorios en los que estamos presentes".

Una valoración positiva en las tres dimensiones ASG

Sustainable Fitch otorga a Globalcaja una calificación de 2 en cada uno de los tres ámbitos analizados: ambiental, social y de gobernanza.

En la dimensión ambiental, la agencia valora los objetivos de descarbonización operativa establecidos por la entidad, entre ellos la reducción del 50 % de las emisiones de alcance 1 y 2 para 2030, tomando como referencia el ejercicio 2025. También destaca el propósito de que el 100% de la energía consumida por Globalcaja proceda de fuentes renovables en 2030, según se concreta en el Plan de Descarbonización de la entidad.

En el ámbito social, Sustainable Fitch reconoce el equilibrio general de género en la plantilla, la baja rotación de profesionales y una brecha salarial de género inferior al umbral establecido por la normativa española.

Respecto al gobierno corporativo, la evaluación pone en valor la separación de las funciones ejecutivas y de presidencia, la presencia de un 50 % de miembros independientes en el Consejo y un marco de gestión de riesgos basado en el modelo de tres líneas de defensa, con funciones independientes de auditoría interna y control de riesgos.

Gestión sostenible

Globalcaja está adherida a los principios del Pacto Mundial, habiendo sido distinguida como Socio Prescriptor Plata en los Reconocimientos Contigo Somos+ de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Además, la entidad ha recibido el Sello de Economía Social, un reconocimiento promovido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que pone en valor a aquellas organizaciones que impulsan un modelo económico transformador, sostenible y centrado en las personas.

Estos reconocimientos refuerzan el posicionamiento de Globalcaja como una entidad comprometida con la sostenibilidad, la transparencia y el buen gobierno.

Sostenibilidad vinculada al territorio

La calificación también se enmarca en el modelo diferencial de Globalcaja como cooperativa de crédito, basado en la cercanía, la inclusión financiera y el compromiso con el desarrollo económico y social de su ámbito de actuación.

La entidad mantiene el liderazgo en Castilla-La Mancha y continúa ampliando su actividad en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Madrid. Su extensa red, formada por más de 300 oficinas, 124 situadas en localidades de menos de 1.000 habitantes y siendo la única entidad financiera presente en 99 municipios, permite acercar los servicios financieros a zonas rurales y contribuir a la cohesión territorial.

La nueva valoración de Sustainable Fitch refuerza así el posicionamiento de Globalcaja como una entidad sólida, responsable y comprometida con una gestión sostenible, capaz de combinar el crecimiento y la eficiencia financiera con la generación de impacto positivo para las personas y el territorio.