Una subida salarial del 12 % evita la huelga en Airbus: los trabajadores de Albacete e Illescas votarán el acuerdo

Tras una intensa jornada de negociación que se prolongó hasta bien entrada la madrugada, CCOO ha alcanzado un preacuerdo con la dirección de Airbus, junto con las organizaciones sindicales SIPA y ATP. Las tres organizaciones agrupan más del 75 % de la representación sindical de la Comisión Negociadora del VII Convenio Colectivo Interempresas.

El acuerdo supone un avance relevante para la plantilla al incorporar mejoras en las principales materias objeto de negociación. En el ámbito económico, establece una revisión salarial general del 5 % en 2026 y del 5 % en 2027, a la que se suma un 0,5 % anual destinado a revisión salarial individual (RSI) y otro 0,5 % anual para promociones.

La revisión salarial total ha alcanzado el 12 % durante el periodo 2026-2027. Además, el acuerdo incorpora una paga de final de ciclo de 2.000 euros brutos y un sistema de garantía salarial que refuerza la protección del poder adquisitivo de la plantilla. En Castilla-La Mancha, hay plantas de Airbus en Albacete e Illescas.

Entre las medidas acordadas destaca el mantenimiento del actual modelo de teletrabajo, el mantenimiento del personal afectado por el proyecto BROMO dentro del VII Convenio Colectivo Interempresas, la ampliación de la flexibilidad en el disfrute de las vacaciones y la suspensión de la metodología Bradford, que penalizaba el complemento por incapacidad temporal.

Asimismo, el acuerdo incorpora una garantía adicional para los años 2028 y 2029, con una revisión salarial vinculada al IPC más un 1 %, a la que se añade otro 1 % destinado a RSI y promociones en cada uno de esos ejercicios, reforzando la protección del poder adquisitivo.

Del mismo modo, ambas partes asumen el compromiso de abrir un proceso de negociación para los años 2030 y 2031 con el objetivo de alcanzar una revisión salarial por encima de la evolución del IPC, consolidando una perspectiva de estabilidad y mejora retributiva a largo plazo.

Desde CCOO han valorado "muy positivamente" este acuerdo, al considerar que "garantiza una mejora del poder adquisitivo, consolida derechos, aporta estabilidad y ofrece seguridad a la plantilla de Airbus para los próximos años".

Con el objetivo de que sean los trabajadores quienes tengan la última palabra, CCOO, SIPA y ATP someterán el acuerdo a un referéndum vinculante de toda la plantilla, que se celebrará este viernes 24 de julio.