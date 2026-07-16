La Escuela Regional de Ventas de Fundación Globalcaja ayuda a menores de 30 años a acceder al mundo laboral

El presidente de la Fundación Globalcaja HXXII, Rafael Torres Ugena, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes en Albacete, Diego Pérez, y el director general de ESIC Business Marketing School, Enrique Benayas, han acompañado al alumnado de la IV Escuela Regional de Ventas durante el acto de clausura del programa, en el que han recibido los diplomas que acreditan que han concluido con éxito su formación académica y el período de prácticas tutorizadas en empresas de la región.

Por su parte, los responsables de las empresas acogedoras en el período de prácticas han recibido un reconocimiento como agradecimiento por su compromiso con la empleabilidad de los menores de 30 años. Durante el evento, Torres Ugena también ha agradecido a la Consejería su disposición y colaboración, así como ha puesto en valor la labor formativa realizada por ESIC.

Según ha recordado el presidente de la fundación, el programa nació para favorecer tanto a jóvenes como a las empresas de Castilla-La Mancha que les han acogido durante las prácticas, creando un punto de encuentro en el que converjan sus intereses y donde puedan surgir nuevas relaciones profesionales.

El delegado de Educación ha asegurado que la Escuela Regional de Ventas se consolida como un ejemplo de colaboración eficaz entre las administraciones públicas, el ámbito educativo y el tejido empresarial para ofrecer a la juventud una formación adaptada a las necesidades reales del mercado laboral.

Gracias a combinar captación especializada, competencias digitales, inteligencia artificial, idiomas y una amplia experiencia práctica, este programa facilita la inserción laboral de los jóvenes, impulsa el desarrollo del talento en Castilla-La Mancha y contribuye a reforzar la competitividad y el crecimiento del tejido productivo de la región.

La ERV es una iniciativa formativa gratuita de alto impacto diseñada para impulsar la entrada en el mercado laboral de jóvenes de Castilla-La Mancha que están en el Sistema de Garantía Juvenil y fortalecer la competitividad de las empresas de la región.

El programa cuenta con el apoyo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno regional e integra tendencias avanzadas en comercialización, digitalización, inteligencia artificial e idiomas, además de prácticas en empresas.

Un total de 45 jóvenes de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca son los que han participado en un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, enmarcado en el Programa FSE+ 2021-2027 de Castilla-La Mancha (2025/4926).

Cuarta edición de la ERV

Este programa responde a las necesidades del mercado laboral actual integrando tendencias avanzadas en ventas, digitalización, inteligencia artificial e idiomas, además de prácticas reales. Para las empresas acogedoras de las prácticas, supone un acercamiento al talento joven del que pueden verse beneficiadas sin que les suponga coste alguno. Durante este período, el alumnado cuenta con el apoyo de un tutor del programa y con otro de la empresa.

Esta edición ha contado con una innovación. El alumnado ha recibido una beca del 70 % del IPREM (420 euros) tanto durante la fase de formación como en la de prácticas. La fundación busca así ayudar a quienes están interesados en un mejor futuro profesional tanto para el alumnado como para el entorno empresarial.

La ERV se ha desarrollado desde el pasado mes de abril, además de la titulación propia de ESIC, quienes han participado obtienen una acreditación Linguaskill de la Universidad de Cambridge por su conocimiento de la lengua inglesa.

El programa cuenta con una duración total de 502 horas en total, de las cuales 162 han sido de formación académica (presencial y online), 40 de formación en inglés y 300 horas de formación práctica en 37 empresas de la región.