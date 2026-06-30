Globalcaja regalará dos abonos del Albacete Balompié a quienes domicilien su nómina o pensión y usen Bizum

Globalcaja, patrocinadora principal y proveedor financiero del Albacete Balompié, regalará dos abonos a aquellas personas que domicilien su nómina o pensión en Globalcaja y utilicen Bizum.

La promoción contará con dos modalidades. Quienes domicilien una nómina o pensión a partir de 700 euros y utilicen Bizum podrán conseguir dos abonos en Gol Norte; y quienes domicilien una nómina o pensión a partir de 2.000 euros y utilicen Bizum podrán acceder a dos abonos en Tribuna Marcador.

Con esta iniciativa, Globalcaja, tal y como ha informado en nota de prensa, quiere facilitar que la afición pueda compartir la experiencia de animar al Alba en el Carlos Belmonte.

"Sabemos que el Alba se vive mejor acompañado. Se vive en familia, con amigos, con quienes comparten esa ilusión cada jornada. Por eso no hablamos de un abono, sino de dos", ha destacado el Product Manager de Particulares, María Gómez-Juárez.

Esta acción tendrá un valor añadido para quienes quieran incorporarse por primera vez a la familia de abonados del Albacete Balompié, ya que durante el periodo de renovación la única manera de convertirse en nuevo abonado será a través de Globalcaja. De este modo, la entidad contribuirá a seguir haciendo crecer la masa social del club.

Además de esta promoción, Globalcaja, en una muestra más de su apoyo a la afición, también facilitará la financiación del pago de los abonos en 10 meses sin intereses, a través de la tarjeta Amigo Flexia.