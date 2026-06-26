El Gobierno concederá una ayuda de 50,2 millones a un proyecto de hidrógeno renovable en Villarrobledo

La Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha firmado la propuesta de resolución definitiva para conceder una ayuda de 50,2 millones de euros a un proyecto de hidrógeno renovable en Villarrobledo (Albacete).

Según la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, la subvención se enmarca en la segunda convocatoria nacional del mecanismo 'Subasta como Servicio' (AaaS), financiada con los fondos europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto se denomina 'Quixotgen' y está promovido por la Doña Urraca Energy, desarrollándose íntegramente en Villarrobledo y convirtiéndose en un vector fundamental para la descarbonización industrial de la zona.

Incluye la construcción de una planta de producción de hidrógeno renovable electrolítico que contará con un electrolizador de 30 MW de potencia y prevé una producción anual de 3.487 toneladas de hidrógeno, alcanzando un total de 34.872 toneladas de hidrógeno renovable (RFNBO) susceptible de ayuda durante sus primeros 10 años de operación.

Para recibir la ayuda, la empresa promotora deberá cumplir un calendario de hitos intermedios y de operación, con una Autorización Ambiental Integrada (AAI) en un máximo de 24 meses, una decisión final de inversión en 30 meses y un inicio de explotación en 60 meses. Una vez en marcha, la producción deberá justificarse semestralmente ante el IDAE.

'Quixotgen' fue preseleccionado inicialmente por la Comisión Europea y CINEA en las subastas del Banco Europeo del Hidrógeno, pero al agotarse el presupuesto comunitario el Gobierno de España ha invertido fondos propios para que no se pierda.

439,4 millones en total

En esta segunda subasta se reparten un total de 439,4 millones de euros para financiar tres grandes proyectos: dos en la provincia de Huelva (Noon II y Odin) y este en Albacete.

La propuesta definitiva ya ha sido notificada y la entidad beneficiaria dispone de un plazo de cinco días hábiles para comunicar su aceptación expresa a través de la sede electrónica del IDAE.