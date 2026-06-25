Los primeros alumnos del Financial Start Up English de la Fundación Globalcaja HXXII ponen rumbo a Irlanda

El primer turno de chicos y chicas que participan en el programa Financial Start Up English impulsado por la Fundación Globalcaja HXXII ha viajado a Irlanda para disfrutar y aprender gracias a una iniciativa en la que colabora la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que cuenta con el apoyo técnico de Hatton Events y H4 languages&fun y que alcanza este verano su décima edición.

Los y las menores, de entre 12 y 17 años, se encuentran en las localidades de Waterford y Dungarvan, donde convivirán hasta el 15 de julio con familias nativas alternando los talleres y actividades formativas con el ocio y el deporte mientras conocen una cultura e idioma distintos a los suyos, destacan desde la entidad en nota de prensa.

En el programa, del que ya han disfrutado más de un millar de jóvenes, se cuidan especialmente la seguridad del alumnado y que exista una comunicación fluida con las familias españolas, por lo que se ofrece información diaria mediante WhatsApp y los menores cuentan con el cuidado de un monitor, que les acompaña en las salidas y excursiones, así como con atención telefónica las 24 horas del día.

La fundación vuelve a contar con la implicación de Asisa, Lenovo y Campofrío, que aportan la mejor cobertura sanitaria, tecnología para premiar al equipo que haga un mejor trabajo, y excelentes productos de nuestra gastronomía para la celebración del Día de España en Irlanda o Spanish Day.

Además, Globalcaja financia el programa en condiciones muy ventajosas para que la economía no suponga un freno para las familias.

English business

Los participantes asistirán a 20 horas semanales de clases de inglés con profesorado nativo y nociones básicas de english business, así como talleres y actividades para desarrollar sus habilidades emprendedoras y tecnológicas; contarán con 3 excursiones de día completo a diferentes emplazamientos de Irlanda, y participarán en actividades grupales durante 2 tardes a la semana, acompañados por monitores bilingües. Además de lo anterior, el programa promueve el conocimiento de la cultura irlandesa a través de sus divertidos talleres de cocina y el intercambio con jóvenes nativos o buddies.

Financial Start Up English tiene como objetivo añadido al aprendizaje del idioma, fomentar la creatividad, la imaginación, el autoconocimiento personal, la comunicación y el trabajo en equipo, estimulando la proactividad de niños y jóvenes, todo ello de forma divertida y participativa.

El programa promueve también la práctica de actividades con herramientas digitales, metodologías LEAN, ICAHC, Scrum, Hackathon y Kanban, así como el conocimiento de los ODS de Naciones Unidas y Responsabilidad Social Corporativa, interconexión por videoconferencia entre los alumnos de las distintas ciudades, apoyo de expertos del sector de la empresa a través de diferentes sesiones, utilización de la plataforma “youth start entrepreneurial challenge” o taller de herramientas digitales para la posterior aplicación en los diferentes proyectos del alumnado, así como conocimientos prácticos de finanzas.