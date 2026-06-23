Talavera de la Reina y Aqualia amplían su colaboración para investigar nuevas tecnologías de depuración de agua

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina y Aqualia han renovado su colaboración para seguir impulsando proyectos de investigación, desarrollo e innovación en la Plataforma INTEXT, ubicada en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la ciudad.

El alcalde, José Julián Gregorio, ha firmado este martes un convenio con Jesús Martínez y Pedro Rodríguez, representantes de la empresa, con el objetivo de continuar desarrollando tecnologías innovadoras relacionadas con la depuración y regeneración de aguas, especialmente dirigidas a pequeñas y medianas poblaciones.

Según ha informado el Consistorio, el acuerdo consolida una colaboración que se mantiene desde hace años y que ha convertido las instalaciones de la EDAR de Talavera en un espacio de referencia para la investigación y validación de nuevas soluciones vinculadas al ciclo integral del agua.

Proyecto europeo LIFE INTEXT

El nuevo convenio da continuidad al firmado el 3 de octubre de 2019 para el desarrollo del proyecto europeo LIFE INTEXT, gracias al cual se puso en marcha en la depuradora talaverana una plataforma innovadora de tratamiento de aguas para pequeñas aglomeraciones urbanas, conocida como HUB INTEXT o Plataforma INTEXT.

Para ello, el Ayuntamiento cedió una parcela destinada específicamente a la implantación de proyectos de innovación relacionados con la depuración de aguas residuales en municipios de menor tamaño.

Actualmente, Aqualia coordina un consorcio formado por nueve entidades dentro del proyecto europeo smallWAT, financiado por la Comisión Europea a través del Programa LIFE. La iniciativa busca desarrollar, validar y replicar soluciones modulares, sostenibles y de bajo coste para el tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones.

Entre las tecnologías que se están evaluando figuran humedales construidos avanzados, sistemas de recuperación de nutrientes y procesos de desinfección de bajo consumo energético.

Además, la compañía participa como socio en el proyecto europeo NICE, también financiado por la Comisión Europea, orientado a integrar soluciones basadas en la naturaleza dentro del ciclo integral del agua mediante diferentes plantas piloto, algunas de ellas ubicadas precisamente en la Plataforma INTEXT de Talavera.

Gran interés

Gregorio ha defendido la importancia de seguir respaldando este tipo de iniciativas. "Es de gran interés" para Talavera apoyar actividades de innovación que permitan evaluar nuevas tecnologías de tratamiento y regeneración de aguas para analizar su viabilidad técnica y económica.

"El objetivo es estudiar soluciones que contribuyan a alcanzar los parámetros de calidad necesarios en los procesos de tratamiento del agua y que puedan resultar útiles para futuras aplicaciones en el ámbito de la gestión hídrica", ha señalado.

El convenio establece las condiciones para que Aqualia continúe desarrollando trabajos de I+D+i mediante la construcción, instalación y operación de nuevas plantas piloto en la parcela destinada a la innovación dentro de la depuradora.

Asimismo, contempla la implantación de todas las infraestructuras auxiliares necesarias para el desarrollo de los proyectos, garantizando que las actuaciones no interfieran en el funcionamiento habitual del servicio de depuración.

Compromisos

Entre las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento figuran facilitar las conexiones de entrada y salida de agua de las plantas piloto, permitir el acceso al suministro eléctrico, colaborar en la tramitación de permisos y autorizaciones y facilitar el acceso a las instalaciones del personal técnico, socios y proveedores implicados en los distintos proyectos.

Por su parte, Aqualia asumirá la instalación, operación, mantenimiento y gestión de las plantas piloto, así como todos los costes derivados de su puesta en marcha y posterior desmontaje.

La empresa también se compromete a garantizar que las instalaciones no afecten al funcionamiento ordinario de la depuradora, además de gestionar adecuadamente los residuos generados durante los procesos de investigación.

El convenio tendrá una duración inicial de un año, aunque podrá ser prorrogado por acuerdo entre ambas partes dentro del marco temporal establecido para la gestión del servicio de depuración de aguas en la ciudad.