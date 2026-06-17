La Empresa Familiar aborda sus grandes retos en Castilla-La Mancha: del absentismo laboral a la internacionalización

La asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (AEFCLM) ha celebrado este martes en el Cigarral de las Mercedes una nueva edición de su asamblea general, que también ha servido para poner en común los retos a los que se enfrentan y en el que han participado ponentes como el ex director general del CNI y ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Félix Sanz Roldán o el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y que ha sido clausurado por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso RuizMolina.

Precisamente, la bienvenida ha corrido a cargo de Núñez, quien en su intervención ha aludido a la importancia que tiene una comunicación activa y fluida entre las administraciones y las empresas familiares, recalcando su fuerte compromiso para mejorar la accesibilidad a la administración por parte de las empresas familiares.

"La empresa familiar sostiene nuestra región, es clave en nuestra economía", ha recalcado Núñez en un comunicado remitido por la AEFCLM.

A continuación, el presidente de Santo Tomé y directivo de la junta de la AEFCLM, Juan Ignacio de Mesa, ha introducido la ponencia 'España en la actual situación geopolítica mundial', a cargo de Félix Sanz Roldán.

En su alocución, el ex director del CNI ha aludido al papel protagonista que hoy toma la geopolítica en el ámbito empresarial, haciendo un especial hincapié en la importancia que todo empresario debe tener en la toma de decisiones, dejando relegado a un segundo plano el cuadro político.

En la actualidad, ha subrayado que con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el tablero geopolítico se ha alterado situando las mismas piezas en distinto orden. Así, ha explicado cómo se está conformando un mundo multipolar, un orden en proceso de destrucción y un proceso de nueva construcción geopolítica.

Internacionalización de las empresas

Tras esta primera ponencia, ha tomado el relevo Pablo de la Torre, director de negocio internacional de Santander España, quien ha abordado las soluciones de internacionalización para las empresas en un contexto geopolítico cambiante.

De la Torre ha explicado como el proteccionismo, la disrupción tecnológica, la transición energética y los conflictos internacionales, afectan directamente a la fluctuación económica, generando incluso recesiones en determinadas zonas geográficas de Europa en los próximos trimestres.

En este contexto, ha señalado que existe una clara oportunidad de crecimiento para las empresas con la internacionalización, una búsqueda de nuevos mercados, que permita diversificar las áreas de negocio, los recursos y por tanto la rentabilidad.

Absentismo

Como cierre de la jornada, ha subido al atril Álvaro Fernández, socio área laboral Cuatrecasas, que ha explicado cómo afecta el absentismo laboral en términos económicos, con cifras que alcanzan máximos históricos alcanzando una tasa del 7,4%,. Este porcentaje lo ha traducido en que 1,6 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo cada día y de ellos más del 22% no tiene justificación médica.

Por sectores, la industria experimenta una tasa general más elevada, llegando al 8%, mientras que otros sectores como la construcción, están por debajo del 6, ha indicado.

La media por zona geográfica también cuenta con variaciones, recogiendo datos que ascienden por encima del 9% en Canarias o Cantabria y que, por el contrario, dejan un mapa por debajo del 6,5% en Madrid, Baleares o La Rioja.

Clausura

El acto de clausura ha contado con la participación de Francisco Piña, director territorial de Banco Santander en Castilla-La Mancha, que ha hecho un breve repaso a toda la jornada y todos los datos lanzados por los ponentes, así como una alusión a la retención del talento como herramienta clave para el mundo empresarial.

Por su parte, el presidente de la EFCLM, RafaelRuiz, ha puesto un especial énfasis en la ponencia de Álvaro Fernández, en torno a la problemática que plantea el absentismo laboral para las empresas.

Además, y bajo el paraguas de la asamblea general ha aprovechado la ocasión para referirse a los más de 77 socios y al equipo de dirección, encabezado por Isabel de Miguel, que hacen posibles acciones y encuentros como esta jornada y un sinfín de acuerdos en pro de la empresa familiar y por extensión del tejido empresarial de Castilla-La Mancha.

Por último, Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha valorado el buen momento de Castilla La Mancha en términos de exportaciones, turismo, y otros muchos sectores con datos muy positivos en creación de riqueza y de empleo, reduciendo la tasa de paro del 17 al 13%.

El consejero no ha dejado pasar la ocasión para recalcar su compromiso para mantener una colaboración estrecha con el tejido empresarial que permita generar estrategias que faciliten el crecimiento de las empresas de nuestra región.