"En todos los territorios se generan oportunidades; la clave está en que no las dejemos escapar". Esta es la conclusión a la que han llegado los participantes en la mesa redonda 'El poder del territorio como palanca de crecimiento y oportunidades en el medio rural', un panel que ha formado parte del foro 'Hacemos futuro en Talavera de la Reina' organizado por Moeve y El Español de Castilla-La Mancha.

El vicerrector de Posgrado y Formación Permanente de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Santiago Gutiérrez Broncano, la directora de Comunicación de la Fundación Ruralizable, Sara González, el responsable de Licencia Social de Moeve, Isabel Martínez Contreras y el cofundador de Agrícola Rusevilla y Hotel Spa Los Mercaderes, Roberto Olmedo han coincidido en la importancia que tienen los territorios a la hora de desarrollar proyectos que reviertan desde el punto de vista económico y también social.

Desde un punto de vista académico, el vicerrector de la UCLM ha subrayado el papel que tradicionalmente tienen las universidades para que el ascensor social funcione. Sin embargo, ha puntualizado que esta situación "tiene que adaptarse a los tiempos" que marcan las necesidades de las nuevas generaciones.

Un papel prácticamente de intermediación cuyo objetivo final es que "la inversión que hacen los ciudadanos en nosotros pagándonos las nóminas, termine revirtiendo en la sociedad", ha explicado Broncano.

Desde la Fundación Ruralizable, Sara González ha explicado los retos a los que se enfrentan los que deciden invertir, innovar y emprender en sus pueblos. Como primera premisa se ha detenido en que "no hace falta irse a una gran capital para hacer futuro".

"En nuestro caso, cuando decidimos dar el paso, nos dimos cuenta de que las oportunidades existen pero a menudo no las vemos. El talento no entiende de códigos postales ni edades", ha apuntado.

Sobre los perfiles de emprendedor que se deciden a dar este paso, ha señalado entre dos grandes grupos: "Los jóvenes que deciden apostar por el negocio familiar dándole una vuelta y llevando a cabo su digitalización, y la gente que ha hecho carrera en algún ámbito pero que con el paso de los años decide regresar a su pueblo".

Dentro de ese proceso clave para retener talento en los territorios, la responsable de Licencia Social de Moeve, Isabel Martínez Contreras, se ha detenido en la importancia que tiene que los ciudadanos "puedan imaginarse un proyecto de vida en su territorio".

Para lograrlo, ha señalado la importancia de que "detectar las oportunidades que se generan y no las dejemos perder convirtiéndolas en un tema de tensión social como en su día ocurrió con las renovables", ha recordado.

"Este tipo de oportunidades nos convierten competitivos e independientes, algo que ahora mismo se está viendo que es vital", ha añadido.

Roberto Olmedo, cofundador de Agrícola Rusevilla ha ofrecido el testimonio de un empresario que apostó por su tierra, Talavera de la Reina y a día de hoy dirige una corporación dedicada a la mecánica de vehículos con 17 empleados.

Un momento de la mesa redonda. Ángel Pulido Díaz

A la hora de detectar ese momento, Olmedo ha recordado cómo hace ocho años, cuando comenzaron el proyecto, "vimos que como en todas las zonas, aquí había concesionarios de todas las marcas, pero no había instalaciones multimarca que fueran capaces de dar servicio y recambios a vehículos de todas las marcas".

Así nació esta historia de éxito en la que han conseguido transformar hándicaps como la "falta de mano de obra" en oportunidades "formando a nuestra propia gente cuando se incorporan desde los grados".

Al mismo tiempo, en los últimos años también han diversificado su negocio invirtiendo en el Hotel Spa Los Mercaderes restaurando una casa del siglo XVII en los soportales del casco antiguo.

"Detectamos que había una carencia de plazas hoteleras de calidad, de ofrecer algo diferente y nos embarcamos en un proyecto que nos está costando mucho por sus características de restauración pero que está abierto al público con cuatro habitaciones desde el pasado mes de agosto", ha señalado.

Agendas compartidas

Los ponentes también han coincidido en la necesidad de potenciar la colaboración público-privada y ampliarla a la realidad de las agendas compartidas.

Sara González ha reconocido que "sin el apoyo de corporaciones como Moeve", que se suman a la formación que pueden dar instituciones académicas como la UCLM casos de éxito como el de Ruralizable no serían posibles.

De su lado, Isabel Martínez Contreras ha animado a llevar más allá esas sinergias entre administración y empresas para llegar a esa esfera de agendas compartidas en la que "no dejas de lado tu prioridad pero mirando al territorio de una manera mucho más amplia creando sinergias que a lo mejor no existían".

Como caso práctico, la responsable de Licencia Social de Moeve ha citado como desde su corporación están trabajando en el proyecto 'Valle andaluz del hidrógeno verde'.

"Podríamos haber enfocado esa transformación del parque a nuestra manera, pero nos dimos cuenta que el proyecto tenía tal dimensión que podría actuar como un elemento transformador".

Así, Moeve ha aprovechado para ejercer de "palanca" que permita que las empresas locales comiencen a circular por el camino de la descarbonización, los profesionales se adapten a esta nueva realidad y la sociedad exprese sus inquietudes.

El foro 'Hacemos futuro en Talavera de la Reina' ha sido organizado por Moeve y El Español de Castilla-La Mancha, con la colaboración del Ayuntamiento de Talavera y de la Diputación Provincial de Toledo.