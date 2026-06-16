"Talavera tiene localización estratégica, materias primas y capacidad empresarial para seguir creciendo"

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha reivindicado la capacidad que tiene la ciudad para "seguir creciendo" gracias a elementos como su "localización estratégica, disposición de materias primas y capacidad empresarial".

Durante la clausura del foro 'Hacemos futuro en Talavera de la Reina', organizado por Moeve y El Español de Castilla-La Mancha, el primer edil ha reflejado la importancia que tiene que en este camino, la ciudad de la cerámica disponga del apoyo de todas las administraciones.

"Desde el municipalismo podemos hacer cosas y la Diputación puede ponernos parches, pero para convertir a Talavera en una ciudad de oportunidades necesitamos el apoyo de la Junta de Comunidades y del Gobierno de España", ha agregado.

El regidor también se ha referido a los principales retos a los que se enfrenta la administración local que dirige desde 2023. En este sentido, ha recordado cómo en materia de sanidad, Talavera no sólo acoge a los 67 municipios que forman parte de su comarca, sino a otros de provincias limítrofes como Ávila, Cáceres o Ciudad Real que concitan un total de 185.000 tarjetas sanitarias con "la misma financiación que otras zonas que tienen la mitad de usuarios".

Otro de los puntos en los que ha puesto el acento es la cerámica, principal seña de identidad de la comarca y declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. "Nos enfrentamos a un problema con el relevo generacional y las instituciones con orden y mando tienen que hacer algo", ha añadido.

Un momento de la intervención de José Julián Gregorio. Ángela Pulido Díaz

Crecimiento de licencias y bajada del paro

Durante su alocución, Gregorio también ha subrayado algunos de los logros alcanzados por su administración como el crecimiento del 30 % de las licencias otorgadas por el Ayuntamiento y la bajada del paro en 1.400 personas, datos que demuestran que "la ciudad se mueve".

También se ha parado en nombrar dos grandes proyectos empresariales ligados al sector agroalimentario como la inversión de Schreiber Foods para doblar la producción de yogures y queso en su planta o la de Uniproca para producir leche en polvo. Dos desarrollos que la ciudad no puede dejar pasar por alto "si se siguen cerrando explotaciones ganaderas".

Por último, Gregorio no ha dejado pasar la oportunidad para agradecer a El Español de Castilla-La Mancha su "labor de periodismo riguroso en estos últimos 20 años" y a Moeve su trabajo para "concienciar de la importancia que tendrán las plantas de biometano, sobre todo en comarcas como la de Talavera de la Reina".

El foro 'Hacemos futuro en Talavera de la Reina' ha sido organizado por Moeve y El Español de Castilla-La Mancha, con la colaboración del Ayuntamiento de Talavera y de la Diputación Provincial de Toledo.