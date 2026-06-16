Talavera exhibe su potencial agrario y reclama apoyo institucional para ser el polo económico del oeste de España

Foto de familia del foro Hacemos futuro en Talavera de la Reina organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y Moeve. Ángela Pulido Díaz

El foro Hacemos futuro en Talavera de la Reina, organizado por Moeve y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y celebrado en el centro cultural El Salvador, ha ensalzado el potencial de la ciudad de la cerámica como foco de crecimiento en el occidente peninsular y ha remarcado el papel dinamizador que el campo y la industria agroalimentaria desempeñan en la localidad ribereña y el conjunto de la región.

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha aseverado que Talavera de la Reina "merece más" y ha urgido a la Junta de Comunidades y al Gobierno de España a "apostar por ella". Para la responsable de la institución provincial, supondría una "decisión estratégica" que redundaría en beneficio de toda la comunidad autónoma.

Durante su intervención en la apertura del foro, Cedillo ha planteado el futuro ideal de Talavera como un "gran polo de atracción" sobre el que articular "una comarca llena de talento, recursos y oportunidades".

La más alta representante de la Diputación provincial ha enunciado las potencialidades de Talavera de la Reina, un enclave que "mira al futuro con ambición pero sin renunciar a sus raíces y su identidad". Este afán hace de la localidad "una ciudad única".

Por su parte, el discurso de bienvenida de la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha destacado la importancia de la innovación como palanca de transformación para el tejido productivo de la ciudad ribereña y el conjunto de la comunidad autónoma.

Esther Esteban ha defendido la tradición como argumento de crecimiento y proyección. Al respecto, ha enfatizado "el potencial del medio rural como espacio de oportunidades" y ha recordado que zonas como las Tierras de Talavera se configuran como "un territorio que ya no puede entenderse solo desde la perspectiva de la distancia a los grandes núcleos urbanos, sino como un espacio estratégico para la innovación, la inversión, la atracción de talento y la creación de empleo".

Los retos del porvenir

El sector agrario de la región ha debatido sobre su realidad en la mesa redonda Ayer y hoy en el sector agrario: una mirada al futuro, una ponencia moderada por la propia Esteban. El encuentro ha reunido a cuatro actores representativos del campo: el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato; el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca; la directora general del Observatorio para el Relevo Generacional Agroalimentario, Claudia Calzada; y el presidente de Avicon, Mario Contento.

Barato ha centrado su intervención en la necesidad de disponer de recursos hídricos suficientes. "Si tenemos agua, podemos hacer muchas cosas. Con agua hay futuro, sin agua el futuro se ve complicado", ha indicado.

En la misma línea se ha manifestado Villafranca, quien ha apremiado a las administraciones públicas a la construcción de nuevas infraestructuras y al refuerzo de los tendidos eléctricos. Además, ha confiado en que la falta de personal que el campo padece se supla con el aporte de la tecnología, un impulso que "en 10 o 15 años" se desplegará con una intensidad ahora imprevisible.

Entretanto, para Calzada resulta fundamental generar una narrativa "optimista" sobre la vida en el campo y las oportunidades de negocio que la agricultura y la ganadería posibilitan. "Que los jóvenes nos planteemos quedarnos depende de la calidad de vida", ha puntualizado. "Si queremos futuro, hay que comunicar, hay que poner sobre la mesa el porcentaje de PIB y empleo que generamos".

Contento ha incidido en la desconexión entre el grueso de la sociedad y el mundo rural. "Nuestros hijos piensan que la leche o los huevos salen del frigorífico". A través de una mascota que pretenden llevar a los colegios, Avicon intentará acercar la realidad de la actividad agraria a las nuevas generaciones.

Las posibilidades del agro

Por su parte, la mesa redonda El poder del territorio como palanca de crecimiento y oportunidades en el medio rural ha reunido al vicerrector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Santiago Gutiérrez; la directora de comunicación de la Fundación Ruralizable, Sara González; el cofundador de Agrícola Rusevilla, Roberto Olmedo; y la responsable de Licencia Social de Moeve, Isabel Martínez Contreras. El director regional de Onda Cero, Javier Ruiz, ha presentado estas intervenciones.

El representante de la universidad regional se ha detenido en la importancia de la institución académica como motor de ascensor social. Sin embargo, ha puntualizado que esta situación "tiene que adaptarse a los tiempos" que marcan las necesidades de las nuevas generaciones.

Desde la Fundación Ruralizable han desgranado la complejidad que supone invertir, innovar y emprender en los pueblos. "No hace falta irse a una gran capital para hacer futuro: el talento no entiende de códigos postales ni edades", ha apuntado González.

Por su parte, Olmedo ha celebrado el éxito de la compañía que fundó hace poco más de ocho años y que se dedica a la mecánica de vehículos: esta iniciativa tiene 17 empleados y ha transformado la "falta de mano de obra" en oportunidades. "Formamos a nuestra propia gente cuando se incorporan desde los grados".

Además, el grupo de Olmedo ha abierto recientemente el Hotel Spa Los Mercaderes, una iniciativa de hospedaje en una casa del siglo XVII restaurada. "Detectamos que había una carencia de plazas hoteleras de calidad, de ofrecer algo diferente", ha comentado.

De su lado, Martínez Contreras ha animado a que la sintonía entre administración y empresas se concrete en agendas compartidas, un camino en el que sin dejar "de lado tu prioridad se mira de una manera mucho más amplia al territorio creando sinergias que, a lo mejor, no existían".

La representante de Moeve se ha reclamado como "palanca" que permita que las empresas locales comiencen a circular por el camino de la descarbonización, los profesionales se adapten a esta nueva realidad y la sociedad exprese sus inquietudes.

Cómo llevar a los jóvenes al mundo laboral

La presidenta de la Federación Empresarial Talaverana (Fepemta), Esther Zamora; el delegado en Talavera de Fedeto, Óscar Hidalgo; el concejal de Economía y Emprendimiento, Javier Muñoz; y el director de cine y ganador del Goya 2025, Carlos Valle, han protagonizado la mesa redonda Raíces que innovan: tradición, oficio y emprendimiento en Castilla-La Mancha, una charla guiada por el director de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Alberto Morlanes.

Zamora ha advertido de que "cuando un mercado se regula en exceso es muy problemático" y ha cuestionado la dependencia que muchos actores tienen de las ayudas y subvenciones públicas, al considerar que generan una percepción distorsionada sobre el funcionamiento de la economía.

Por su parte, Hidalgo ha reclamado la recuperación de los contratos de aprendizaje como vía para acercar a los jóvenes al mercado laboral y ha insistido en la importancia de combinar teoría y práctica en su formación.

El representante de la Administración municipal ha resumido el papel que deben desempeñar las instituciones en una frase que ha sintetizado durante buena parte de la mesa redonda: "Lo más importante es no estorbar", ha anotado Muñoz.

Valle ha defendido los lazos entre estudiantes y profesionales. "Me gusta servir de puente entre el cine y el talento que necesita una oportunidad", ha señalado, al tiempo que ha destacado su empeño para incorporar alumnos a proyectos reales.

"Tenemos capacidad empresarial"

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha clausurado el evento. Su discurso ha ahondado en la condición de cabecera de referencia que su ciudad disfruta en toda la franja oeste de la comunidad autónoma y el sur de la provincia de Ávila; además, ha resaltado a la cerámica como símbolo de identidad y estandarte para el crecimiento.

Gregorio ha aludido a la capacidad que tiene esta localidad para "seguir creciendo" gracias a elementos como su "localización estratégica, disposición de materias primas y capacidad empresarial".

Con la misma idea de la que Cedillo se ha servido en la inauguración del evento, el regidor ha asegurado que "para convertir a Talavera en una ciudad de oportunidades necesitamos el apoyo de la Junta de Comunidades y el Gobierno de España".

La senadora del PP Carmen Riolobos; el alcalde de Calera y Chozas, Gabriel López-Colina; varios concejales del equipo de Gobierno municipal de Talavera; el delegado del Ministerio de Defensa en Castilla-La Mancha, Juan Luis Vizuete; y representantes del tejido económico y cultural de la comarca han asistido al evento.

El foro Hacemos futuro en Talavera de la Reina ha sido organizado por Moeve y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, con la colaboración del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y de la Diputación provincial de Toledo.