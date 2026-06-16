El campo de Castilla-La Mancha liga su futuro al acceso al agua, la mejora de la red eléctrica y una narrativa "positiva"

El sector agrario de la región ha debatido sobre su realidad en la mesa redonda Ayer y hoy en el sector agrario: una mirada al futuro, una ponencia organizada por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha dentro del foro Hacemos futuro en Talavera de la Reina y moderada por su presidenta ejecutiva, Esther Esteban. El encuentro ha reunido a cuatro representantes del campo que han abundado en los principales retos que enfrentan.

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato; el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca; la directora general del Observatorio para el Relevo Generacional Agroalimentario, Claudia Calzada; y el presidente de Avicon, Mario Contento, han protagonizado el panel.

Barato ha subrayado la "transformación" que ha sacudido al sector primario en la comunidad autónoma en las últimas décadas. Con carácter general, "los cereales van en picado" mientras otras producciones tradicionales —como el olivar— o de apuesta más reciente —como el almendro o el pistacho— han ganado, no sin sobresaltos ni reestructuraciones, importancia y terreno.

El máximo dirigente de la organización agraria también ha puesto el foco en la ganadería, otra actividad marcada por un escenario inestable. "Faltan 2,4 millones de ovejas en España", ha subrayado. Además, ha recordado que en la región, "la extensiva está complicada, aunque la intensiva está mejor". Al mismo tiempo, se ha referido a las dificultades que atraviesa el mercado: “Tenemos dientes de sierra: el mercado está lleno de carne de mataderos".

El agua ha centrado buena parte del intercambio que han protagonizado los cuatro expertos del ámbito agro. "Si tenemos agua, podemos hacer muchas cosas. Con agua hay futuro, sin agua el futuro se ve complicado", ha enfatizado Barato, un argumento al que también se ha sumado Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha.

"Sin agua no va a haber industria agroalimentaria", ha comentado. No obstante, el representante de Cooperativas ha indicado que más allá del recurso hídrico, existen otros condicionantes para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. La apuesta por nuevas infraestructuras, la mejora de las comunicaciones y el refuerzo de la capilaridad de los tendidos eléctricos se antoja fundamental para el sector.

Villafranca ha lamentado cuán "difícil" resulta instalar una empresa agroalimentaria "en otras zonas que no sean un polígono industrial" y ha urgido a los poderes públicos a contribuir a su "continuidad en el territorio".

Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha agrupa a 150.000 familias en la región. "Sin el cooperativismo no se entiende el mundo", ha proclamado Villafranca. Sin embargo, su presidente ha advertido de la necesidad de estas iniciativas de ganar dimensión y ha señalado un déficit creciente de mano de obra. La tecnología se adivina como remedio y potencial. "La innovación ha llegado, pero estamos lejos del lugar a donde vamos a llegar en 10 o 15 años".

Un relato "positivo" para los jóvenes

El relevo generacional, un asunto habitual cuando se habla del campo, ha protagonizado otra de las intervenciones destacadas de la mesa redonda. La directora general del Observatorio para el Relevo Generacional Agroalimentario, Claudia Calzada, ha recordado que es un asunto del que se habla "desde hace décadas" sin que se haya resuelto de forma estructural.

Calzada ha aludido a la concurrencia de factores sociales. "Que los jóvenes nos planteemos quedarnos depende de la calidad de vida", ha puntualizado. En ese sentido, ha reclamado "otro discurso sobre el sector", una mirada más positiva. "Si queremos futuro, hay que comunicar, hay que poner sobre la mesa el porcentaje de PIB y empleo que generamos".

Asimismo, la directora del observatorio ha recordado que el 95 % de las empresas agrícolas y ganaderas "son pymes familiares" cuya viabilidad se ve amenazada cuando "los hijos no quieren" asumir la propiedad de los progenitores. Para que no se pierdan estas sociedades existen alternativas como la transformación en cooperativa o un traspaso a inversores; en todo caso, la experta insiste en las bondades de la "comunicación" para proyectar hacia terceros una realidad —la del cierre de una explotación por falta de relevo— que pocas veces aflora.

Desde una perspectiva complementaria, el presidente de Avicon, Mario Contento, ha incidido en la desconexión entre sociedad y campo. "Nuestros hijos piensan que la leche o los huevos salen del frigorífico". A través de una mascota que pretenden llevar a los colegios, la patronal intentará acercar la realidad de la actividad rural a las nuevas generaciones.

Además, Contento ha abogado por una mayor coordinación interna entre las dos principales actividades del sector primario. "Ganadero y agricultor tienen que ir de la mano", ha comentado. "Todos somos uno en el campo", ha remarcado. Durante, su intervención también ha alertado de amenazas externas: "Mercosur va a ser una competencia", ha confirmado, al tiempo que ha denunciado desigualdades competitivas. "Nuestro ternero no tiene nada que ver con uno de Brasil o Polonia".

Una PAC en el alero

El marco político ha sido objeto de críticas compartidas. Barato ha sido especialmente contundente con la Política Agraria Común (PAC). Aunque ha reconocido la importancia de los complementos de renta, ha advertido que "no se puede hacer una política que pida hacer más cosas con menos dinero". Al respecto, ha denunciado una carga burocrática que se materializa en unos "papeles vuelven loco a cualquiera". Entretanto, ha anticipado incertidumbre con una PAC que cree que "no va a entrar en vigor en 2027".

El intercambio ha concluido con una coincidencia general sobre la necesidad de unidad. "El campo tiene futuro; hay que quitar todo lo que estorba", ha resumido Barato. En la misma línea, Villafranca ha cerrado con una afirmación compartida: "Castilla-La Mancha tiene futuro, el sector agroalimentario tiene futuro. Lo que hace falta es que gane dimensión".

El foro Hacemos futuro en Talavera de la Reina ha sido organizado por Moeve y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, con la colaboración del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y de la Diputación provincial de Toledo.