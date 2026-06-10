La Despensa Supermercados responde a la llamada del Banco de Alimentos de Ciudad Real y dona 1.000 litros de aceite

La necesidad de alimentos esenciales sigue creciendo entre las familias más vulnerables de la provincia de Ciudad Real. Para paliar esta situación, La Despensa Supermercados ha realizado una donación extraordinaria de 1.000 litros de aceite al Banco de Alimentos de Ciudad Real, uno de los productos más demandados en la actualidad por las personas atendidas por la entidad.

La entrega tuvo lugar este martes en la sede del Banco de Alimentos de Ciudad Real, coincidiendo con la renovación del convenio anual de colaboración que ambas organizaciones mantienen desde hace años.

En el acto participaron el presidente del Banco de Alimentos, Juan José Serrano, y los representantes de La Despensa Supermercados David García Lázaro y Luis Aznal.

Desde la compañía han explicado que esta aportación responde a la llamada realizada por el Banco de Alimentos para reforzar sus existencias de productos de primera necesidad, especialmente aceite, cuya demanda ha aumentado de forma notable en los últimos meses.

Luis Aznal, director de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de La Despensa, ha destacado durante el encuentro que "queremos seguir fortaleciendo los lazos de colaboración con entidades que trabajan cada día para ayudar a quienes más lo necesitan. Formar parte de este esfuerzo colectivo es una responsabilidad que asumimos con convicción y compromiso".

Responsabilidad social corporativa

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de responsabilidad social corporativa de La Despensa Supermercados, que desarrolla proyectos como La Despensa Solidaria y La Despensa Saludable para apoyar a colectivos vulnerables y promover el bienestar social.

Por su parte, desde el comité de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa han señalado que "apoyar a las entidades sociales no es solo una opción, sino un compromiso firme y sostenido para contribuir a una sociedad más justa, solidaria y sostenible".

Gracias a la renovación de este convenio, La Despensa Supermercados y el Banco de Alimentos de Ciudad Real continuarán colaborando de forma estable mediante la entrega periódica de productos destinados a personas y familias en situación de vulnerabilidad.