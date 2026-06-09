Fundación Globalcaja y la Catedral de Cuenca renuevan su alianza para impulsar la música y el patrimonio cultural

Acuerdo de colaboración entre la Fundación Globalcaja Cuenca y el Cabildo de la Catedral conquense.

La Fundación Globalcaja y el Cabildo de la Catedral de Cuenca han renovado su colaboración para seguir impulsando la actividad cultural y la difusión del patrimonio histórico de la provincia.

El acuerdo ha sido suscrito por Eliseo Quejigo, en representación de la Fundación Globalcaja, y por el deán del Cabildo Catedralicio, Gonzalo Marín López. Gracias a esta alianza, la entidad financiera apoyará la celebración de la XVI edición del ciclo 'Música en la Catedral' y de la V Semana de Música Medieval 'Mirabilia'.

Ambas iniciativas se han consolidado en los últimos años como dos de las principales propuestas culturales de la ciudad y contribuyen a reforzar la proyección de Cuenca como destino de referencia para la música y el patrimonio.

Abrirá Montserrat Torrent

Dentro de la programación de este año destaca el concierto inaugural de la organista Montserrat Torrent, conocida como "la dama del órgano", que celebrará una actuación única el próximo 13 de junio. La intérprete ha cumplido recientemente 100 años y las entradas para el recital ya se encuentran a la venta.

Con la renovación de este convenio, la Fundación Globalcaja ha reafirmado su compromiso con el desarrollo cultural, educativo y social de la provincia mediante el respaldo a proyectos que generan valor para la ciudadanía y favorecen la dinamización del territorio.

La entidad considera la cultura como un elemento de cohesión social y un motor de desarrollo económico y turístico, especialmente cuando se vincula a espacios patrimoniales tan emblemáticos como la Catedral de Cuenca.

El acuerdo permitirá además seguir promoviendo actividades culturales de calidad, facilitar el acceso de la ciudadanía a la cultura e impulsar la actividad turística asociada a uno de los monumentos más representativos de la provincia.

Tanto la Fundación Globalcaja como el Cabildo Catedralicio han destacado la importancia de mantener la colaboración entre instituciones comprometidas con la conservación y difusión de un patrimonio que forma parte esencial de la identidad conquense.