Eurocaja Rural comparte con el Ayuntamiento de Zaragoza su modelo de negocio e implicación con la ciudad

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento de Zaragoza, donde fue recibido por la alcaldesa, Natalia Chueca Muñoz, con la finalidad de trasladarle detalles del Plan de Expansión y los retos de futuro de la entidad financiera en el territorio, así como transmitirle su implicación en beneficio del desarrollo económico y social de la capital aragonesa.

La reunión permitió compartir los avances de la red comercial que Eurocaja Rural está desplegando a nivel nacional y de forma concreta en Aragón, donde en febrero de 2025 abrió su primera oficina en Zaragoza, concretamente en la Avenida Cesáreo Alierta, número 24 (esquina avenida Camino de las Torres y frente al Hotel Boston), combatiendo de forma activa la recesión económica, la exclusión financiera y la reducción de oficinas imperante los últimos años en el sector financiero.

En este sentido, la entidad es la única referencia financiera en 73 localidades, beneficiando a más de 89.000 personas, y cuenta además con otras 266 oficinas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, que atienden a más de 550.000 clientes en zonas en riesgo de exclusión financiera.

Martín López ratificó ante la alcaldesa la firme implicación de la Entidad por atender los requerimientos de los ciudadanos y su complicidad y responsabilidad con las Administraciones Públicas de todo su ámbito de actuación, a través de un modelo de negocio basado en la atención personalizada y el asesoramiento profesional. Una banca cercana y socialmente responsable, orientada a generar impacto positivo y crecimiento sostenible.

Fundación Eurocaja Rural en Aragón

Asimismo, recordó que Eurocaja Rural, en su condición de cooperativa de crédito, mantiene un compromiso social destinando recursos a diversas iniciativas a través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (F.E.P.). Las iniciativas abarcan áreas clave como la acción social, la inclusión, la atención a personas con discapacidad o el impulso del desarrollo económico, con la finalidad de contribuir al bienestar y fortalecimiento del tejido social y empresarial de los territorios donde se asienta.

En este sentido, aludió a las Ayudas Sociales que han tenido como beneficiarias a asociaciones de Aragón, como la Fundación para la Atención del Menor (FAIM) de Zaragoza en la categoría de ‘Colectivos Vulnerables’, por un taller práctico para mujeres jóvenes migrantes en situación vulnerable que impulsa la autonomía laboral; la iniciativa Workin para impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad a ‘Plena Inclusión Aragón’ (Zaragoza) por su proyecto: ‘¿Quién es más Saputo? Creación del primer juego de cartas en Lectura Fácil’ para personas con dificultades de comprensión, promoviendo Aragón como destino histórico; o la ayuda a la asociación ARAELA (Aragón) con motivo de la Carrera Solidaria contra la ELA de 2025, donde se inscribieron más de 5.300 personas y se logró recaudar 103.400 euros en la lucha contra la enfermedad, recaudación que fue íntegramente donada a las ocho entidades beneficiarias de esta acción solidaria: ARAELA (Aragón), Asociación Regional ELA CLM-Adelante, ADELA Madrid, ELA Castilla y León, ADELA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, CanELA (Cantabria) y VencELA (La Rioja).

En el encuentro, ambos responsables estuvieron acompañados por el director de la División de Relaciones Institucionales, Miguel Ángel Escalante Pinel, la directora territorial de la Entidad en Aragón, Silvia Díaz Belver, y la directora de la oficina en Zaragoza, Paula García Ríos. Por parte del Consistorio, también estuvo presente la consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans García.

Actualmente, Eurocaja Rural se encuentra presente en 11 comunidades autónomas (Aragón, Extremadura, Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Andalucía y Asturias). Su red comercial cuenta con 517 oficinas y el Grupo Económico Eurocaja Rural integra a más de 1.400 profesionales.