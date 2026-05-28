La Escuela Regional de Ventas de Fundación Globalcaja Horizonte Siglo XXII celebra su paso de ecuador

La Fundación Globalcaja HXXII ha celebrado con los alumnos de la 4ª Escuela Regional de Ventas el exitoso final de su formación teórica visitando la sede de ESIC Business & Marketing School, referente nacional en la formación comercial de nuestro país, y el inicio de sus prácticas a partir del próximo día 1 de junio.

La ERV es una iniciativa formativa gratuita de alto impacto diseñada para impulsar la empleabilidad de los jóvenes de Castilla-La Mancha inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil y fortalecer la competitividad de las empresas de la región, ha informado la Fundación Globalcaja HXXII en nota de prensa.

El programa cuenta con el apoyo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno regional e integra tendencias avanzadas en comercialización, digitalización, inteligencia artificial e idiomas, además de prácticas en empresas.

La gerente de esta organización, Macarena Martínez y el director general de la escuela, Enrique Benayas, han dado la bienvenida a los jóvenes, animándoles a seguir formándose y a aprovechar el próximo período de prácticas para ampliar conocimientos y experiencia, a la vez que agradeciendo su confianza y deseándoles que la ERV sea el apoyo que necesitan a la hora de incorporarse al mercado laboral.

En la jornada han recogido los diplomas propios de la escuela que acreditan su formación como Técnico comercial e IA y han participado en una original dinámica formativa impartida por Iván Tapia, creador especialista en juegos inteligentes.

En total son 43 los y las jóvenes de Albacete, Ciudad Real y Cuenca que participan en un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, enmarcado en el Programa FSE+ 2021–2027 de Castilla-La Mancha (2025/4926).(2025/4926).

Cuarta edición de la ERV

Una de las principales innovaciones en esta edición es que los y las participantes recibirán una beca del 70% del IPREM (420 euros) tanto durante la fase de formación como en la de prácticas. La fundación busca así ayudar a quienes están interesados en un mejor futuro profesional tanto para el alumnado como para el entorno empresarial.

La ERV se está desarrollando de abril a julio de 2026 y, al término, además de la titulación propia de ESIC obtendrán una acreditación Linguaskill de la Universidad de Cambridge por su conocimiento de la lengua inglesa. El programa cuenta con una duración total de 502 horas en total, de las cuales 162 han sido de formación académica (presencial y online), 40 de formación en Inglés y 300 horas de formación práctica en empresas.

Esta iniciativa pionera responde a las necesidades del mercado laboral actual integrando tendencias avanzadas en ventas, digitalización, inteligencia artificial e idiomas, además de prácticas reales. Para las empresas acogedoras de las prácticas, supone un acercamiento al talento joven del que pueden verse beneficiadas sin que les suponga coste alguno. Durante este período, el alumnado cuenta con el apoyo de un tutor del programa y con otro de la empresa.