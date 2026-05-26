Globalcaja y ANPE Castilla-La Mancha dan un paso más con un convenio que amplía las ventajas para los docentes

Globalcaja y ANPE Castilla-La Mancha han renovado y actualizado el convenio de colaboración que ambas entidades mantienen, con el objetivo de "seguir ofreciendo a los profesionales de la enseñanza pública una propuesta financiera diferenciada, cercana y adaptada a sus necesidades personales y profesionales".

Así lo ha confirmado la entidad financiera en un comunicado en el que informan que esta alianza, ratificada por el presidente de ANPE Castilla-La Mancha, Martín Navarro, y el responsable de Instituciones y Colectivos de Globalcaja, Javier González, permite reforzar el acompañamiento a un colectivo esencial para el presente y el futuro de la región.

A través de este convenio, Globalcaja pone a disposición de afiliados, asalariados y empleados del sindicato, una oferta personalizada de productos y servicios financieros en condiciones preferentes.

La propuesta incluye ventajas en cuenta corriente, tarjetas, financiación en el ámbito personal, oferta hipotecaria con bonificación adicional y beneficios específicos por la domiciliación de una nueva nómina, entre otras ventajas.

Se trata de una oferta integral con la que Globalcaja continúa avanzando en su estrategia de "crear soluciones diferenciadoras para colectivos de valor, desde su filosofía de estar cerca de las personas y ayudarles a construir sus proyectos", apuntan.

Desde Globalcaja también subrayan la importancia de respaldar a los docentes, profesionales que "desempeñan una labor decisiva en la sociedad".

La entidad financiera reafirma así su compromiso con un colectivo al que la sociedad confía una responsabilidad fundamental: la formación de las nuevas generaciones.

Por su parte, ANPE Castilla-La Mancha valora esta renovación como una herramienta útil para su afiliación, en línea con los convenios y servicios que el sindicato pone a disposición del profesorado en toda la región.

La actualización del acuerdo permite ampliar y adaptar las ventajas existentes a las necesidades actuales de los docentes, reforzando el valor añadido que ANPE ofrece a sus afiliados y afiliadas.

Con esta renovación, Globalcaja y ANPE Castilla-La Mancha consolidan una relación de confianza basada en la cercanía, la colaboración y el compromiso compartido con la educación pública y con quienes la hacen posible cada día en las aulas