La patronal sitúa a Castilla-La Mancha como "epicentro" del crecimiento de la logística en España

Intervención de Francisco Aranda, presidente de UNO, durante la inauguración del encuentro ‘Talento en clave logística el gran reto del sector’.

La Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO) ha situado este miércoles a Castilla-La Mancha como "epicentro de la logística española", tras el crecimiento que experimentó el sector en la comunidad en 2025.

"La región se ha consolidado como un referente nacional en logística y transporte, al combinar crecimiento económico y generación de empleo de calidad, lo que la ha situado en una posición destacada dentro del ecosistema logístico español", ha afirmado el presidente de UNO, FranciscoAranda, durante su intervención en un encuentro sectorial que se ha celebrado en Toledo.

En su intervención durante el encuentro 'Talento en clave logística: el gran reto del sector', Aranda ha hecho hincapié en el gran posicionamiento de Castilla-La Mancha, cuyo sector logístico representa el 10 % del producto interior bruto (PIB), según ha informado UNO en nota de prensa.

Además, hay 56.000 afiliados a la Seguridad Social, lo que sitúa a la comunidad autónoma "entre las cinco primeras de España en empleo logístico", ha subrayado el presidente de UNO.

A estos datos se suma la presencia de 9.700 empresas del sector del transporte y almacenamiento en la región, que según el presidente de la organización empresarial, "ponen de manifiesto la solidez del tejido productivo, así como la posición estratégica de Castilla-La Mancha para atraer inversión y proyectos de calidad, y la colaboración existente con el Gobierno de García-Page".

Infraestructura logística de primer nivel

La fortaleza del tejido productivo castellanomanchego se apoya también en una infraestructura logística "de primer nivel", ha valorado el presidente de UNO, que ha señalado que Castilla-La Mancha cuenta con ocho nodos logísticos estratégicos distribuidos entre Guadalajara, Toledo, Cuenca y Ciudad Real.

Además, estos ocho nodos logísticos mantienen "una conexión privilegiada" con los principales corredores del centro y sur de España, que a su juicio "consolidan a Castilla-La Mancha como un enclave estratégico para la atracción de nuevos proyectos empresariales, que impulsarán la creación de empleo logístico de calidad en los próximos años".

Eso sí, ha advertido que "para mantener e impulsar este liderazgo debemos reforzar la formación de perfiles cada vez más especializados en automatización, análisis de datos, sostenibilidad y gestión de la cadena de suministro", al tiempo que ha apuntado que "la logística del siglo XXI requiere ya de talento con competencias tecnológicas".

En este sentido, el presidente de UNO ha avisado que "no basta con cubrir vacantes, es imprescindible atraer, formar y fidelizar profesionales capaces de operar en entornos cada vez más complejos y tecnológicos”.

Descenso de la rentabilidad

Por otra parte, Aranda ha advertido que el sector está registrando un incremento sostenido de costes y una reducción de sus márgenes operativos, lo que añade presión sobre la capacidad de inversión, innovación y contratación de las compañías.

De hecho, según los registros del Banco de España, el resultado bruto de explotación de la actividad logística -la rentabilidad- tuvo un descenso anual de un 2,86 % en 2025.

En este sentido, ha abogado por mejorar la productividad del sector impulsando políticas activas de empleo (PAE) que se ajusten a las necesidades reales, porque ha mantenido que la falta de coordinación entre empresas, administraciones y centros educativos "está agravando el desajuste existente".

A juicio de Aranda, "resulta imprescindible reforzar la colaboración de forma inmediata para alinear la formación con las demandas empresariales y así frenar la creciente brecha entre oferta y demanda de perfiles profesionales”.

"Si queremos que Castilla-La Mancha continúe consolidándose como un polo de atracción para nuevas inversiones logísticas, necesitamos garantizar un ecosistema de talento especializado capaz de responder a la sofisticación creciente del sector y a la velocidad a la que evolucionan las cadenas de suministro globales", ha finalizado.