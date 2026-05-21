Grupo Oesía invertirá 20 millones de euros en triplicar la capacidad productiva de su centro en Valdepeñas

El Grupo Oesía va a invertir 20 millones de euros en ampliar y modernizar el centro tecnológico que posee en Valdepeñas. Estas mejoras, permitirán duplicar la superficie actual de la planta y multiplicar por tres su capacidad productiva.

Estos son algunos de los datos que ha esbozado el presidente ejecutivo del grupo, Luis Furnells, durante el acto de colocación de la primera piedra de este proyecto de ampliación y modernización en el que también ha estado presente el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto a su vicepresidente segundo, José Manuel Caballero y a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

En su intervención, Furnells ha detallado que con esta inversión persiguen "adecuar las infraestructuras a los requerimientos de los programas" de defensa en los que ya participa el grupo, además de preparar las instalaciones para el futuro, dado que el proyecto incluye mejoras "absolutamente y altamente especializadas que son imprescindibles para operar en la frontera de la tecnología".

De esta manera, ha apuntado que se tratará de "espacios técnicos de última generación destinados a integrar, ensayar y validar sistemas muy complejos concebidos para asegurar los más altos niveles de fiabilidad, precisión y robustez" con el fin de "avanzar con soluciones tangibles que refuercen de manera sustancial las capacidades industriales al servicio de la autonomía estratégica europea".

De manera más pormenorizada, el presidente ejecutivo de Grupo Oesía ha explicado que las mejoras incluyen la puesta en marcha de dos salas limpias nuevas, que se unirán a la ya existente, y una sala ZAR (Zona de Acceso Restringido) que permitirán desarrollar proyectos de alta confidencialidad para la OTAN, la Unión Europea y el Gobierno español, así como el desarrollo de sistemas críticos de ciberseguridad y defensa.



Furnells también ha aprovechado para agradecer el apoyo del Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Valdepeñas y ha subrayado que con estas mejoras persiguen "mejorar las capacidades industriales y tecnológicas" del grupo, que ha descrito como "multidominio". En este sentido, ha valorado que en la actualidad ya no solo se trata de ejercer el dominio terrestre, naval, del espacio y del ciberespacio, sino también el "entorno cognitivo".

"Si no lo dominamos, nos va a dominar y si nos dominan el entorno cognitivo, van a hacer con nosotros y con nuestra sociedad lo que quieran", ha advertido, para destacar a renglón seguido la importancia de esta parcela, todavía incipiente, pero "cada día más importante".

Alcanzar mil empleos

El máximo representante de Oesía ha terminado su intervención destacando el impacto que su grupo tiene en la economía de Castilla-La Mancha con un centro que da empleo a 400 trabajadores en Valdepeñas, en el que aspiran llegar al millar de puestos de trabajo y donde también se tejen colaboraciones importantes con la Universidad de Castilla-La Mancha.

No en vano, ha especificado que en la actualidad Grupo Oesía exporta sus productos y tecnología a 42 países y trabaja para abrir mercados en Estados Unidos y Japón.

Por su parte, Page ha mostrado su satisfacción por una inversión encaminada a llegar a ese millar de puestos de trabajo y ha enlazado este hecho con la importancia de invertir en defensa, un "concepto" que a su juicio "hay que asumir".

El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el presidente autonómico, Emiliano García-Page y el presidente ejecutivo de Grupo Oesía, Luis Furnells.

Además, ha aprovechado para tener un guiño de complicidad con Furnells, de origen catalán, al asegurar que "en España no hay ningún tipo de odio, ni rechazo, ni malquerer a Cataluña".

"Para que España vaya bien se necesita que Cataluña recupere la vanguardia, el empuje, la fuerza, la capacidad de innovar que ha tenido siempre", ha sentenciado.