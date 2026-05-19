Más de 300 empresarios se reúnen en Albacete en el nuevo foro de innovación y futuro impulsado por Globalcaja

El Teatro Circo de Albacete ha acogido este martes la primera edición de Globalcaja HUB.

Más de 300 empresarios, directivos y profesionales han participado este martes en la primera edición de Globalcaja HUB, el nuevo encuentro empresarial impulsado por Globalcaja para reflexionar sobre innovación, liderazgo, inteligencia artificial y tendencias económicas de futuro.

El evento se ha celebrado en el Teatro Circo de Albacete y nace con la vocación de convertirse en un foro de referencia para el tejido empresarial castellanomanchego.

La jornada ha sido inaugurada por el director general de Globalcaja, Pedro Palacios, quien ha defendido que la cooperativa de crédito es "una entidad comprometida con las personas, con las empresas y con el futuro de nuestro territorio".

Palacios ha asegurado que el actual contexto económico obliga a las empresas a "mirar al futuro con realismo, pero también con optimismo".

Además, ha defendido que "las oportunidades existen para quienes son capaces de leer el cambio, adaptarse y actuar con estrategia".

IA, estrategia y talento

Durante su intervención, el director general de Globalcaja ha situado la inteligencia artificial, la estrategia empresarial y el talento como algunos de los grandes retos de esta nueva etapa. "La IA no sustituye a la inteligencia humana; la multiplica. La tecnología vence cuando está al servicio de una buena estrategia y de mejores personas", ha afirmado.

También ha reivindicado la necesidad de planificar y anticiparse ante un escenario económico cambiante. "Sin estrategia, la actividad es ruido; con estrategia, el progreso es posible", ha señalado.

Además, ha definido el talento como "el santo grial de nuestra época" y ha advertido de que "sin talento no hay futuro; con talento no hay límites".

Incertidumbre

El foro ha contado también con la participación de Ricardo Santamaría, director de Riesgo País y Gestión de Deuda en Cesce, quien ha alertado del actual escenario internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y económica. "La incertidumbre se ha convertido en la única certeza", ha afirmado.

Santamaría ha explicado que las empresas deben reforzar su capacidad de adaptación y apostar por la diversificación de mercados y la internacionalización.

Por su parte, la especialista en inteligencia artificial generativa y publicidad Laia Grassi ha defendido que esta tecnología debe entenderse "como una herramienta capaz de multiplicar la capacidad creativa de las personas". "El futuro no es humano contra máquina, es humano con máquina, y eso lo cambia todo", ha asegurado.

La jornada ha incluido además una intervención del empresario Javier Torá, fundador de Elegant Supreme y presidente de la Cámara de Comercio de España en el sur de China, quien ha compartido claves para operar en el mercado chino y ha defendido la importancia de la resiliencia empresarial. "Improvisar en China te puede salir muy caro", ha advertido.