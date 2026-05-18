Eurocaja Rural y FEDA consolidan su vínculo para seguir impulsando al tejido empresarial de la provincia de Albacete

Eurocaja Rural y la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) han rubricado un nuevo acuerdo en materia social con la finalidad de "reforzar la labor formativa, informativa y divulgativa del tejido empresarial albaceteño, impulsando así la actividad económica en la provincia", según ha informado la cooperativa de crédito.

El convenio, suscrito por el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín y por el presidente de FEDA, Artemio Pérez Alfaro, contempla la colaboración por parte de Eurocaja Rural en diversas acciones sectoriales y transversales fomentadas por FEDA, como 'Con Vino Mejor 2026 – XV Edición', los 'Premios Empresariales San Juan 2026 - XXVII Edición', la promoción de una de las aulas de formación en el hall principal de su sede en Albacete y una jornada sectorial a desarrollar durante el año, así como otras iniciativas de interés.

En el acto de rúbrica, celebrado en la sede de la patronal empresarial, han estado también presentes el director territorial de Eurocaja Rural en Albacete, Carlos Prior García, y el secretario general de FEDA, Vicente García Martínez.

Con esta colaboración, ambas partes ratifican su implicación por promover acciones de singular interés para el tejido productivo provincial, reforzando la labor formativa, informativa y divulgativa de la actividad empresarial albaceteña.