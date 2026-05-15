La AEFCLM y la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha entregan los premios del concurso 'Imagina tu empresa'

La Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, activan un año más el programa 'Empresa Familiar en las Aulas', una iniciativa que nace con el objetivo de dar a conocer a los estudiantes de Castilla-La Mancha la importancia de la empresa familiar en el tejido empresarial y socioeconómico de nuestra comunidad.

A través de una serie de actuaciones como charlas y visitas, se pretende reforzar los contenidos académicos de los alumnos, los cuales han podido conocer de primera mano los retos y valores de la empresa familiar.

Con este tipo de iniciativas, la asociación pretende orientar a los jóvenes castellanomanchegos sobre su futuro profesional y el conocimiento del propio mercado laboral, en un contexto de oportunidades profesionales y de fomento del emprendimiento.

Un complemento con nombre propio, este año en su quinta edición, es sin duda el concurso 'Imagina tu empresa', con el que los participantes, de edades comprendidas entre los 12 años en adelante, planifican la creación de su propia empresa, siempre teniendo en cuenta la viabilidad económica y de negocio.

Los alumnos de 6º de Primaria, ESO, Bachillerato y FP han contado con una guía didáctica que permite a sus docentes dar un enfoque basado en actuaciones prácticas que tiene como cometido diseñar una estrategia de negocio plausible. Durante este curso escolar, han participado un total de 1.065 alumnos, una cifra que supera con creces a los 726 participantes de la edición anterior, un dato que avala una vez más el éxito de una iniciativa que, tras seis años, sigue ofreciendo un complemento en materia formativa que otorga una visión del mundo empresarial mucho más cercana a nuestros jóvenes.

Ganadores VI edición Imagina tu Empresa

Tras la valoración por parte de la Consejería de Educación y la AEFCLM, atendiendo a criterios de creatividad, originalidad como idea de negocio, carácter innovador, enfoque empresarial y claridad en la propuesta, los ganadores de esta edición han sido:

En la categoría de Bachillerato, Saruski, realizado por Sofía Guijarro Vara, Antonella Mazzei Marrero y Óscar Sánchez Óvilo, del centro educativo IES Carlos III (Toledo), que ha competido por el premio con MUSIC TRACK, llevado a cabo por los alumnos Begoña Rodríguez Castellanos, Candela Rivera García-Ochoa y Fernando Izquierdo Salvador, del mismo centro educativo en Bachillerato Internacional.

En la categoría de Formación Profesional, el proyecto ganador ha sido SMARTTAG, de Alba Erans y Diego Mínguez, del IES Federico García Lorca (Albacete), y como finalistas:

INCLUBUS, desarrollado por Teresa Martínez Franco, Wiame Attar, Yakiv Kotiv Yatsyshyn, Lina Galindo Ruipérez y Nuria Cortés Alarcón, del IES Federico García Lorca (Albacete).

MACHROOM, de los alumnos Mª Libertad Simarro Cerdán, José Yanac Gutiérrez, Juan Cuenca Martínez y Mª José Martínez Terrecillas, del mismo centro formativo.

La jornada ha estado presidida por Mar Torrecilla, viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y Ana de Mesa Gárate, presidenta del Fórum AEFCLM y vicepresidenta segunda de AEFCLM, quienes han puesto de relieve el éxito de esta sexta edición, que supone una apuesta activa y dinámica por el fomento empresarial entre los jóvenes de nuestra región.