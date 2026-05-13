Fundación Eurocaja Rural pone en marcha el 'Aula Empuéblate' para promover la formación en el medio rural

La localidad de Chillón (Ciudad Real) acogerá el próximo miércoles 20 de mayo 'Aula Empuéblate', una jornada impulsada por Fundación Eurocaja Rural que persigue fomentar el emprendimiento, el liderazgo, el relevo generacional y los proyectos de vida en el medio rural.

El evento comenzará con una visita a la ganadería Casa Gutier y continuará con una charla sobre emprendimiento y liderazgo en el medio rural impartida por Fernando Lallana, socio consultor de Astrolab Corporate, ha informado la Fundación en nota de prensa.

Posteriormente se desarrollará una mesa redonda sobre relevo generacional y tecnología en la ganadería, con la participación de Carolina Fernández, responsable de Marketing de la empresa ganadera Casa Gutier, y José María Ramírez, director comercial de Ixorigué, especialista en tecnología de precisión aplicada a la ganadería extensiva.

La jornada finalizará con un espacio de diálogo bajo el título "Vivir y emprender en el campo", donde intervendrán los productores agropecuarios Pedro Mansilla y José Gabriel Mohedano, quienes compartirán su experiencia en el sector primario y las claves para desarrollar proyectos viables.

'Aula Empuéblate' contará con la conducción de la periodista de Castilla-La Mancha Media (CMM) Esperanza Santos, y con testimonios de las personas participantes, vinculadas todas ellas al medio rural.

Impulso al desarrollo rural y al emprendimiento

Esta iniciativa forma parte del compromiso de Fundación Eurocaja Rural con el desarrollo socioeconómico del medio rural, mediante el apoyo a iniciativas que promueven la generación de oportunidades, el arraigo poblacional y el impulso del talento local.

Desde la Fundación Eurocaja Rural aseguran que 'Aula Empuéblate' "nace con el objetivo de crear un espacio de encuentro, formación e inspiración para quienes apuestan por el medio rural como motor de crecimiento y futuro, contribuyendo a visibilizar casos de éxito y a generar redes de colaboración entre profesionales".

El periodo de inscripción para esta jornada permanecerá abierto hasta el 18 de mayo.