Puy du Fou busca nuevos talentos: el famoso parque lanza un curso de 215 horas con capacidad para 25 personas

Puy du Fou España sigue creciendo. El famoso parque temático ubicado a las afueras de Toledo ha lanzado la IV edición de su Escuela Artística donde hasta 25 jóvenes se formarán en interpretación, combate escénico, danza y acrobacias.

Una nueva convocatoria que llega después de que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha haya aprobado este martes el Plan de Singular Interés (PSI) que contempla la construcción de nuevos espectáculos y tres hoteles que generarán cerca de unos 500 empleos.

Volviendo a la Escuela Artística de Puy du Fou España, más del 60 % de los alumnos que han participado se han incorporado como parte de la plantilla del parque. Esta formación, que dura un total de 215 horas, abarca cuatro disciplinas: interpretación, combate escénico, coreografías y acrobacias y, danza y movimiento teatral.

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en su página web. La convocatoria tendrá lugar entre el 1 de julio y el 28 de agosto. En estas últimas tres ediciones, se han formado personas de todos los rincones de España (Ciudad Real, Barcelona, Madrid, Granada, Toledo...).

El responsable de la Escuela Artística, Evgeny Sidelnikov ha destacado que "la escuela representa una oportunidad única para aquellos talentos que sueñan con dedicarse al mundo escénico y desarrollarse dentro de un entorno profesional de excelencia".