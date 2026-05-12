Eurocaja Rural impulsa al sector farmacéutico toledano en su desarrollo y consolidación con 100 millones de euros

Eurocaja Rural y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo han firmado un convenio financiero destinado a apoyar el desarrollo, la ampliación y la creación de empresas del sector farmacéutico en Toledo y su provincia, habilitando para ello una línea de financiación de hasta 100 millones de euros.

El acuerdo ha sido rubricado en los Servicios Centrales de Eurocaja Rural por el presidente de la entidad, Javier López Martín, y el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo, Francisco Javier Jimeno Gil. Gracias a este convenio, podrán beneficiarse los profesionales colegiados que necesiten acometer inversiones vinculadas a su actividad, así como los empleados del Colegio y de las farmacias colegiadas.

El convenio contempla diferentes líneas financieras adaptadas a las necesidades específicas del colectivo farmacéutico. Entre ellas, destaca una línea destinada al anticipo de recetas médicas subvencionadas por el SESCAM, además de otra enfocada en facilitar la adquisición de oficinas de farmacia en la provincia mediante financiación personalizada y estudios individualizados para cada operación.

Asimismo, el acuerdo incorpora el acceso a productos y servicios financieros específicos como la 'Cuenta Bienvenida', 'Ceromisiones' o el 'Plan Pro-Autónomos', además de soluciones en banca digital, banca privada, medios de pago y asesoramiento en comercio internacional.

Sector estratégico

Tras la firma, el presidente de Eurocaja Rural ha subrayado el compromiso de la entidad con "un sector estratégico como el farmacéutico", destacando que este acuerdo contribuye a mejorar la competitividad del colectivo a través de productos y servicios diseñados específicamente para sus necesidades. Además, ha remarcado que "este acuerdo refleja nuestra manera diferencial de entender la banca, basada en la cercanía, el trato humano y la especialización".

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo ha valorado positivamente la colaboración con entidades financieras que conocen la realidad del sector y atienden las necesidades concretas de los profesionales farmacéuticos.

Con esta iniciativa, Eurocaja Rural ha reforzado la relación de colaboración que mantiene con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo y ha consolidado su apoyo a un colectivo clave para la salud pública y el bienestar de los ciudadanos de la provincia.