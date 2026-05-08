Iberdrola reabre un punto de atención en Tomelloso para ofrecer "soluciones adaptadas" y "acompañamiento" a los clientes

Iberdrola ha reabierto un Punto de Atención en Tomelloso (Ciudad Real) con el objetivo de reforzar la atención personalizada a vecinos, autónomos y empresas de la localidad y de toda la comarca.

La apertura de este nuevo espacio ha contado con la presencia del alcalde de Tomelloso, Javier Navarro Muelas, acompañado por el delegado de Iberdrola en Castilla-La Mancha, Óscar Narros; el responsable de Residencial y Negocios de la compañía en la región, José María Villalba; y Laura Paraíso, gerente de Lorenzo Energías y responsable del nuevo punto de atención.

La oficina, ubicada en la calle Nueva número 6, permitirá realizar gestiones habituales como altas, bajas y modificaciones de contrato, además de resolver consultas sobre facturación o revisar servicios energéticos contratados.

Otro momento de la inauguración.

El espacio también ofrecerá asesoramiento personalizado sobre electricidad, gas, autoconsumo, aerotermia, rehabilitación energética, climatización, movilidad eléctrica e instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Comunidades solares

Uno de los principales objetivos de la compañía en Tomelloso es implantar su modelo de comunidades solares, un sistema que permite a hogares, comercios y pequeñas empresas consumir energía renovable sin necesidad de instalar placas solares en sus propios tejados.

Según ha explicado la empresa, este modelo permite ahorrar hasta un 30 % en la factura eléctrica gracias al consumo de energía solar de proximidad. Además, cualquier usuario situado dentro de un radio de hasta cinco kilómetros respecto a la instalación fotovoltaica puede adherirse como "vecino solar".

Espacios de proximidad

Desde Iberdrola han destacado que la reapertura de este punto de atención responde a su apuesta por mantener espacios de proximidad donde ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente y acompañamiento personalizado en materia energética.

La compañía cuenta actualmente con 14 puntos de atención en la provincia de Ciudad Real y con 45 oficinas repartidas por toda Castilla-La Mancha. En el conjunto de España supera los 650 puntos de atención al cliente.