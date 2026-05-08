La cementera de Holcim de Villaluenga de la Sagra cumple 100 años: "Una empresa líder que da empleo a 500 personas"

Acto por el centenario de la fábrica de Holcim de Villaluenga de la Sagra (Toledo). Foto: JCCM.

La fábrica de cemento de Holcim en Villaluenga de la Sagra (Toledo), que genera casi 500 puestos de trabajo directos e indirectos en la comarca y es referente del sector en España, ha celebrado sus 100 años de actividad ininterrumpida siendo "líder en sostenibilidad e innovación".

Así se ha puesto de manifiesto durante el acto por el centenario de la fábrica, que aporta a la región 23 millones de euros al año en forma de salarios, contratación de servicios, iniciativas sociales e impuestos.

Durante su intervención, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado los "cambios de todo tipo" que ha experimentado la fábrica y ha destacado que su apuesta por la descarbonización "garantizará el empleo, consolidará el actual y ampliará la capacidad de generar riqueza".

Acto por el centenario de la fábrica de Holcim de Villaluenga de la Sagra (Toledo). Foto: JCCM.

Page ha indicado que Castilla-La Mancha es "la gran despensa de España" en energía renovable. Y ha asegurado que "hay mucho empleo y habrá más en el futuro vinculado a la energía limpia".

Asimismo, ha señalado que si se produce cemento es "porque se construye vivienda", apuntando a que la obra pública en España "ha caído bastante", pero en esta tierra es "al contrario".

"Sostenibilidad, innovación y talento"

Por su parte, el CEO de Holcim España, Ricardo de Pablos, ha expresado que "la hoja de ruta de la planta se sustenta sobre los pilares de la sostenibilidad, con un porcentaje de utilización de combustibles alternativos próximo al 90 %; la innovación, con soluciones tecnológicas y aplicación de la Inteligencia Artificial en los procesos de producción; y el talento humano, sin el cual todos los proyectos quedarían en papel mojado".

Acto por el centenario de la fábrica de Holcim de Villaluenga de la Sagra (Toledo). Foto: JCCM.

El director de la fábrica de Villaluenga, Juan Carlos Ocaña, ha explicado que "ya en sus comienzos en 1926 fue referente industrial en la comunidad y en el país". "Somos líderes en sostenibilidad y la fábrica de Europa que tiene el factor más bajo de CO2".

Asimismo, el alcalde de Villaluenga de la Sagra, Carlos Casarrubios, ha incidido en que "la constancia diaria y el esfuerzo silencioso "han hecho posible un siglo de historia, que se ha construido "sobre todo con personas".

Más de 411 millones en ventas

La planta de Holcim lleva activa de forma ininterrumpida desde 1926 y constituye una referencia social y económica en la comarca de La Sagra, donde genera cientos de puestos de trabajo directos e indirectos.

Acto por el centenario de la fábrica de Holcim de Villaluenga de la Sagra (Toledo). Foto: JCCM.

Se trata de la única fábrica de cemento integral con producción de clínker de la comunidad autónoma y una de las más destacadas a nivel nacional e internacional. Cuenta con una capacidad de producción anual de 1.850.000 toneladas de clínker y 2.350.000 toneladas de cemento y fabrica hasta ocho tipos distintos de este material.

En el conjunto del país, la multinacional suiza fundada en 1912 tiene más de 1.000 empleados y una amplia red de instalaciones. En 2024 alcanzó una cifra de ventas de 411 millones de euros.