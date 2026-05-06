Globalcaja alcanzó un beneficio de 121 M y superó los 1.150 M en recursos propios en un ejercicio 2025 de resultados "históricos"

Globalcaja cerró el ejercicio 2025 con un beneficio de 121 millones de euros y una base de recursos propios superior a los 1.150 millones, según han aprobado este miércoles en su Asamblea General celebrada en el Paraninfo del Campus Universitario de Cuenca.

El máximo órgano de gobierno de la entidad financiera castellanomanchega ha dado el visto bueno a unas cuentas que reflejan, según ha informado Globalcaja en una nota de prensa, el crecimiento de todas las magnitudes financieras, el fortalecimiento de su posición de capital y la consolidación de su papel como agente clave en el desarrollo económico y social de la región.

El presidente de la entidad, Mariano León, ha enmarcado el ejercicio en un contexto "exigente", marcado por la incertidumbre internacional, los tipos de interés y la aceleración tecnológica.

Modelo "prudente y cercano"

En este escenario, ha defendido que "las cooperativas hemos demostrado una vez más que nuestro modelo prudente, cercano y orientado al largo plazo es especialmente resiliente, con unos resultados sólidos e históricos que refuerzan nuestra fortaleza como entidad".

León ha subrayado que "los buenos resultados no son la meta; son el combustible para seguir avanzando con ambición, responsabilidad y compromiso", al tiempo que ha insistido en que la estrategia de los últimos años se ha demostrado acertada.

Implantación territorial

Uno de los pilares del modelo de Globalcaja sigue siendo su implantación territorial. La entidad cuenta con más de 300 oficinas repartidas en 265 municipios, muchas de ellas en entornos rurales.

"En Globalcaja lo tenemos absolutamente claro: no abandonamos a nuestros socios y clientes. No es solo una decisión comercial, es una vocación que forma parte de nuestro ADN", ha afirmado León.

En este sentido, ha destacado que dos de cada cuatro oficinas bancarias en sus territorios de origen pertenecen a la entidad, que además es la única presencia financiera en 90 localidades y mantiene 125 sucursales en poblaciones de menos de 1.000 habitantes.

"La banca tiene sentido cuando da respuesta a necesidades reales, cuando acompaña a agricultores, empresarios y familias. Cuando está presente, con cercanía y conocimiento. En definitiva, una banca de personas para personas", ha señalado.

Compromiso social

El compromiso social es otro de los ejes del modelo. Globalcaja destina el 17,5 % de sus beneficios al Fondo de Educación y Promoción, lo que en 2025 se ha traducido en cerca de 2.000 iniciativas apoyadas, una inversión de 9,8 millones de euros y más de 381.000 beneficiarios en ámbitos como la cultura, el deporte, la sostenibilidad o el tejido empresarial.

Además, León ha puesto el acento en la apuesta por el talento y la igualdad, destacando que más de 200 jóvenes universitarios han realizado prácticas en la entidad desde enero de 2025. "Invertir en las personas que van a construir el futuro de nuestra tierra es, también, parte irrenunciable de nuestra misión", ha afirmado.

Por su parte, el director general, Pedro Palacios, ha detallado las principales magnitudes del ejercicio. "2025 ha sido un año en el que hemos vuelto a alcanzar buenos resultados, reflejo de una ejecución consistente y de nuestra capacidad para generar valor de forma sostenible en cualquier entorno", ha señalado.

Solvencia

La entidad presenta una ratio de solvencia del 29 % (CET1) y una cobertura del 148 %, situándose entre las más sólidas del sistema financiero español.

"Contamos con una base de capital que nos permite seguir creciendo con seguridad, acompañando a nuestros clientes y reforzando nuestra capacidad de generar valor a largo plazo", ha indicado Palacios.

El resultado del ejercicio ha permitido destinar más de 107 millones de euros a reservas, reforzando aún más el balance de la entidad. Además, la agencia Moody’s ha otorgado a Globalcaja una calificación A3 con perspectiva estable.

Más crédito

En cuanto al negocio, la inversión crediticia ha superado los 5.196 millones de euros, con un crecimiento del 3 %, mientras que los recursos de clientes han alcanzado los 9.446 millones, con un incremento cercano al 10 %. Durante el ejercicio, la entidad ha canalizado más de 1.500 millones de euros en financiación a empresas y hogares.

"Seguimos siendo un aliado estratégico para familias y empresas, facilitando financiación y acompañando proyectos que generan crecimiento y empleo", ha explicado Palacios, destacando la concesión de más de 870 millones en financiación empresarial y más de 3.300 operaciones hipotecarias.

La entidad también ha avanzado en digitalización, con más de 215.000 usuarios activos en banca digital, y en sostenibilidad, con un plan alineado con el Acuerdo de París y una ratio de activos verdes del 4,34 %.

"Estamos integrando la tecnología para ser más eficientes y ofrecer un mejor servicio, pero siempre con un objetivo claro: ponerla al servicio de las personas", ha indicado.

Con más de 465.000 clientes, 138.000 socios y una plantilla que supera los 1.000 profesionales, Globalcaja afronta el futuro desde una posición de fortaleza. "Seguiremos trabajando con la mirada puesta en el futuro, pero manteniendo nuestras raíces y nuestra esencia como proyecto colectivo", ha concluido León.