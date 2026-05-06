Eurocaja Rural renueva su acuerdo estratégico con CEOE Cepyme Cuenca para fomentar la actividad empresarial

Eurocaja Rural y CEOE Cepyme Cuenca han renovado el convenio social a través del cual la entidad financiera patrocina diversas acciones específicas vinculadas a la promoción del sector empresarial en la provincia.

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín y el presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña, han renovado una alianza con más de una década de vida cuya finalidad principal es fomentar iniciativas dedicadas al crecimiento económico de Cuenca, impulsar el desarrollo empresarial y a los autónomos del territorio, así como promover las actividades organizadas por CEOE Cepyme Cuenca, ha informado la cooperativa de crédito en nota de prensa.

En este sentido, el acuerdo incluye el copatrocinio de Eurocaja Rural en la Asamblea General que anualmente celebra la patronal conquense y la colaboración en el Informe Económico 2025 que elabora el Departamento Económico, el de Protocolo y Comunicación y el de Informática de la Confederación de Empresarios de Cuenca, donde se estudian todos los indicadores económicos de la provincia basándose en los datos publicados por diferentes ministerios y el INE.

Este informe recoge un análisis detallado de los principales indicadores económicos y sociales de la provincia, ofreciendo una visión estratégica para que las instituciones y las empresas puedan adoptar diferentes medidas y proyectos.

Además, el acuerdo incorpora la promoción del sector empresarial con numerosas circulares informativas que CEOE Cepyme Cuenca realiza para que sus asociados puedan estar informados puntualmente sobre distintas temáticas, ya sean jurídicas, medioambientales, de formación, fiscales o económicas, entre otras.

Por último, el acuerdo incluye la posibilidad de que los asociados de la patronal conquense se beneficien del programa 'Plan Pro Autónomos', iniciativa que ofrece soluciones de gestión y la eliminación de determinados obstáculos financieros, facilitando así su día a día y apoyando el crecimiento de su actividad económica.

En la firma del acuerdo también han estado presentes el secretario general de CEOE Cepyme Cuenca, Ángel Mayordomo y el director territorial de la entidad financiera en Cuenca, José Manuel Poyatos.

Valoraciones

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López, ha valorado este acuerdo indicando que "como entidad firmemente comprometida con el sector productivo, este convenio con CEOE CEPYME Cuenca ratifica nuestro apoyo a las actividades profesionales que promueven y el respaldo a las empresas y autónomos conquenses".

"Quisiera igualmente felicitar a la patronal por el trabajo que desarrolla y a los propios empresarios por la labor que realizan con tanta dedicación y esfuerzo. Estamos seguros que este acuerdo contribuirá a fortalecer la competitividad, la generación de empleo y dinamización del territorio", ha sentenciado.

Por su parte, el presidente de CEOE Cepyme Cuenca, David Peña, ha agradecido a Eurocaja Rural "repetir un año más su apuesta por la Confederación de Empresarios de Cuenca, que nos aporta una cantidad económica que nos ayudará a celebrar el acto más importante del año para nosotros como es la asamblea general, además de permitirnos también seguir trabajando en el informe económico que hacemos anualmente en la organización y colabora con nosotros en que llegue información importante en materia económica a nuestros asociados como pueden ser ayudas y subvenciones".