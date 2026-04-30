Telefónica inaugura en Toledo un centro tecnológico y de talento para 60 trabajadores: aplicará el 5G a la seguridad

Foto de familia de la inauguración del Centro de Talento y Tecnología que Telefónica ha promovido en Telefónica. JCCM

Telefónica ha inaugurado este viernes su Centro de Talento y Tecnología en Toledo, una infraestructura que desarrollará proyectos vinculados a 5G, sanidad digital, emergencias y tecnologías como los drones.

Las instalaciones recién abiertas han incorporado 26 trabajadores; la capacidad total de las nuevas dependencias de Telefónica en la capital de Castilla-La Mancha alcanza los 60 profesionales —una cifra que se prevé alcanzar próximamente—.

El presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, ha definido a la región como un territorio "fundamental" para la estrategia de la compañía. Además, ha cifrado en 600 millones la inversión realizada por la empresa en este territorio durante el último decenio.

En la misma línea, ha estimado en un 93 % la cobertura de fibra en el territorio autonómico y en un 90 % la capilaridad de la tecnología 5G.

Además de felicitarse por la puesta en marcha del proyecto, Ochoa ha insistido en la proyección social de la innovación. "Nunca ha habido un momento en que la tecnología haya tenido tanta incidencia como ahora", ha aseverado.

"Nos consideramos un actor clave en este país, aspiramos a convertirnos en la puerta de acceso al mundo digital para instituciones, personas y empresas", ha agregado Ochoa.

El despacho de Toledo se afanará en redes 5G avanzadas y en casos de uso avanzados, como los transportes urgentes y las emergencias sanitarias. Asimismo, se facilitará el acceso a la historia clínica de los pacientes o el uso de drones en incendios forestales.

La tecnología desplegada en la nueva oficina facilitará que los cuerpos y grupos que trabajen en una emergencia puedan transmitir en tiempo real al centro de operaciones los datos actualizados.

Otra línea de actividad será el desarrollo de proyectos de análisis de imagen médica mediante inteligencia artificial, orientados a la detección precoz y al apoyo al diagnóstico clínico.

Ochoa también se ha comprometido al desarrollo de la fibra, una evolución que se concretará en el aumento de su capacidad y la mejora de su resiliencia. "Que la infraestructura sea más robusta para que pueda resistir posibles contratiempos, como danas o incendios", ha concretado.

El reaseguro de las telecomunicaciones

Al respecto, el presidente de Castilla-La Mancha ha recordado que durante el apagón eléctrico, del que ya ha transcurrido un año sin que se sepan las causas concretas, sintió "auténtico pánico", una situación que ha motivado al Gobierno regional a "un modelo de reaseguro de garantías de comunicaciones".

De esta manera, si "llega a fallar todo", ha contado Emiliano García-Page, los grandes centros decisorios —como el propio Ejecutivo regional o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado— permanezcan comunicados. Será una especie de "teléfono rojo" que emulará al antiguo sistema Tetra.

En la misma línea, Page ha valorado la importancia de las tecnologías en la sociedad actual y cómo la están transformando, pero ha alertado de que "controlar el ritmo de los cambios será uno de los grandes problemas". También ha agradecido a Telefónica, "un icono de este país", su apuesta por la capital regional.

Page ha planteado la conveniencia de que Europa se dote de una estrategia propia en tecnología e innovación, porque si no estará "en manos de chinos o de americanos", ha explicado.

"A Europa no le falta talento pero hay que hacerlo coincidir". Así, ha pedido que los grandes operadores como Telefónica puedan trabajar de forma coordinada "para realmente crear lo que podría terminar siendo el mayor emporio tecnológico".

Por otra parte, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha remarcado que esta iniciativa está en consonancia con la estrategia de transformación digital del Gobierno autonómico.

Así, ha ensalzado las oportunidades de empleo cualificado que este enclave abre y ha incidido en que servirá para hacer "más competitiva" a la región en el plano tecnológico, algo que conjuga con el objetivo del Ejecutivo de fomentar el talento y también el retorno de quienes emigraron.

Una ciudad del "conocimiento"

Por su parte, el alcalde de Toledo ha asegurado que este viernes es una jornada especial para la ciudad, porque "no todos los días ni todos los años ni todas las décadas se inauguran centros tecnológicos y de innovación y comunicaciones".

Carlos Velázquez ha señalado que Toledo se apunta a un "renacimiento" de la mano de Telefónica para liderar las comunicaciones del futuro, y ha asegurado que "tiene mucho sentido" que este espacio se encuentre en la cabecera regional ya que "no es la primera vez" en la historia que se ha convertido en capital global del "conocimiento".