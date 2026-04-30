McDonald´s refuerza su presencia en Castilla-La Mancha: abre un restaurante de 280 m² con terraza, zona de juegos...

La cadena de comida rápida más popular del planeta, McDonald´s, continúa su plan de expansión en Castilla-La Mancha. Acaba de inaugurar un nuevo establecimiento en el emblemático Centro Comercial Albacenter de Albacete.

Más allá de consolidar la oferta gastronómica del punto neurálgico de las compras en la capital albaceteña, esta apertura supone la creación de 35 nuevos puestos de trabajo. El local, liderado por el franquiciado Rafael Chanquet, cuenta con una superficie de 287 metros cuadrados diseñados bajo los estándares más modernos de la marca.

El nuevo McDonald´s en Albacete incluye kioscos digitales y servicio a mesa, terraza, zona de juegos, McDelivery (servicio a domicilio) y McCafé (opciones de repostería y cafés)

¿Cuántos McDonald´s hay ya en Albacete?

Con esta inauguración en la calle Alcalde Conangla, la cadena suma ya cuatro restaurantes en Albacete (Imaginalia, Los Llanos y el centro) distribuidos estratégicamente para dar cobertura a toda la ciudad. "Mi equipo y yo hemos trabajado con mucha ilusión para que cada persona disfrute de la experiencia", ha afirmado el franquiciado en nota de prensa.

Ángel Castillo, director de Restaurantes de McDonald's España, ha subrayado que este modelo busca generar "empleo y valorar el entorno". Además, la compañía refuerza su apuesta por el producto nacional con un más del 70% de proveedores españoles. La marca da un paso más para consolidarse en la región castellanomanchega con cerca de 20 restaurantes ya operativos.