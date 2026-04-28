Page confirma la creación de 500 nuevos empleos en Puy du Fou: se invertirán 233 millones en el parque temático de Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará este jueves la ampliación del parque temático Puy du Fou, un proyecto dotado con una inversión de hasta 233 millones de euros y que generará medio millar de nuevos empleos en Toledo.

El presidente regional, Emiliano García-Page, se ha felicitado del "notición" que esta expansión supondrá para la capital de Castilla-La Mancha y cuyo eco reverberá en la economía regional. El anuncio formulado por el jefe del Ejecutivo autonómico no ha detallado la forma en la que se producirá el desembolso, ni en cuántas fases lo hará.

No obstante, el presidente de Castilla-La Mancha ha recordado que este recinto, inaugurado en el verano de 2019, ha supuesto "un antes y un después" para Toledo. Su potencial se ha extendido a la provincia y el conjunto de la comunidad autónoma.

El complejo de ocio sobre la historia de España se ha convertido en "un icono que sigue mucha gente", ha puntualizado Page. "De verdad, ha sido tremendo", ha remarcado el máximo responsable de la Junta de Comunidades.

El éxito que ha definido al parque temático desde su apertura en la capital regional, ha permitido que se hayan "ampliado, con mucho, las expectativas que teníamos", ha agregado el toledano. Los próximos ensanches añadirán plazas de hotel y más metros cuadrados a este espacio.

La modificación urbanística que este jueves validará la Comisión Regional de Urbanismo facilitará la primera gran ampliación del Proyecto de Singular Interés (PSI) de Puy du Fou, una normativa aprobada en 2018.

"Excita el talento"

Page se ha referido a la iniciativa de origen francés que tuvo en Toledo su primera filial lejos del territorio de origen como un proyecto que "claramente excita el talento".

Desde el Gobierno regional han ensalzado las bondades de Puy du Fou "para la actividad artística que gestionan, incluso para el trato con la gente".

En la misma línea, Page ha resaltado que junto a este proyecto hay avances en otros que se localizan "en Talavera, en Cuenca, en Albacete o Ciudad Real", y ha abogado por "acompañar al empresario, pequeño o grande, que quiere ampliar proyectos".