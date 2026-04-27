Eurocaja Rural y la Diputación muestran su apoyo al 'Informe Socioeconómico 2025' de CEOE CEPYME Cuenca

Eurocaja Rural ha participado esta mañana en la presentación del 'Informe Socioeconómico 2025' elaborado por el Departamento Económico y de Comunicación de CEOE CEPYME Cuenca y que cuenta con el patrocinio de la entidad financiera y la Diputación Provincial conquense. El documento recoge un análisis detallado de los principales indicadores económicos y sociales de la provincia, ofreciendo una visión estratégica para instituciones y empresas.

El acto contó con la participación del presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín; del presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña López; del secretario general de la patronal conquense, Ángel Mayordomo Mayordomo; y del diputado provincial Reto Demográfico, Emprendimiento y agricultura, Javier Cebrián Pérez.

Con el objetivo de alcanzar la máxima eficiencia y utilidad, el 'Informe Económico 2025'' de la provincia conquense analiza los principales indicadores socioeconómicos, como la evolución del empleo, la creación de empresas, el turismo, la actividad inmobiliaria o variables económicas clave como el IPC, el comercio exterior y la constitución de hipotecas, todos ellos de especial relevancia para el desarrollo del territorio. El propósito de CEOE CEPYME Cuenca, con el respaldo de Eurocaja Rural y la Diputación Provincial de Cuenca, es que la elaboración y el análisis de este informe sirvan como herramienta de referencia para que el tejido empresarial pueda diseñar medidas y proyectos estratégicos, y para que las administraciones públicas dispongan de una base sólida sobre la que fundamentar sus decisiones económicas.

Análisis del informe desde la perspectiva de Eurocaja Rural

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, destacó la importancia de respaldar iniciativas de esta índole, ya que "pensamos que es una publicación imprescindible, porque analiza e interpreta los principales indicadores de la provincia, sin cuyo conocimiento no se pueden tomar decisiones adecuadas. Es por tanto el informe más completo que se puede encontrar sobre la situación socioeconómica en Cuenca".

Respecto a los datos que recoge el Informe más orientados a la parte financiera (concesión préstamos e hipotecas o evolución de los tipos de interés), López Martín señaló que Eurocaja Rural continúa incrementando el número de préstamos e hipotecas formalizadas en el ejercicio. Así, en 2025 fue líder en los mercados donde opera en financiación hipotecaria, con 8.673 operaciones formalizadas por un importe de 1.242 millones de euros. Una evolución que, según matizó, "responde a la flexibilidad y adaptación de nuestros productos, al asesoramiento personalizado que ofrecemos estudiando cada caso de forma específica y a la agilidad en la tramitación de las operaciones". Precisamente en el Informe se refleja un incremento superior al 15% en la constitución de hipotecas.

También incidió, en lo que respecta a inversión crediticia de la Caja en 2025, que alcanzó los 6.770 millones de euros, con un crecimiento anual del 18,59%, "reflejando nuestra vocación de financiación de la economía real, formalizándose 24.645 nuevas operaciones por importe de 2.679 millones".

Por su parte, el presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña, puso en valor que en 2025 se haya seguido generando empleo en la provincia pese a que las condiciones para las empresas no han sido las más favorables, como reflejan los datos de constitución de sociedades. En este sentido, quiso destacar el esfuerzo diario de pymes y autónomos que, con elevados costes laborales y fiscales y en un contexto de incertidumbre económica, mantienen su actividad y su apuesta por Cuenca, algo que queda reflejado en las estadísticas de paro y afiliaciones.

En última instancia, el delegado de Emprendimiento de la Diputación Provincial de Cuenca, Javier Cebrián, ha indicado que este informe es "una herramienta para saber dirigir y encaminar las políticas que debemos llevar a futuro, al futuro más cercano, y también refleja quién mantiene la economía local y provincial en los pueblos, como son los autónomos, las pequeñas empresas y los emprendedores".

Resumen 'Informe Socioeconómico 2025'

El informe económico 2025 ha sido realizado a partir de los datos extraídos de los ministerios de Trabajo y Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Economía, Comercio y Empresa, además de la Seguridad Social, Faconauto y el Instituto Nacional de Estadística.

Entre los datos que se reflejan destacan la bajada del paro en 573 personas en la provincia, un descenso del -5,98%, mientras que las afiliaciones han crecido en 1.473, un crecimiento del 1,79%.

En cuanto a las empresas, el balance es que hay 192 sociedades mercantiles más que en 2024, siendo el mismo saldo que en el año precedente, puesto que se constituyeron 298 sociedades, 22 menos que en 2024, y se disolvieron 106, 22 menos en esta misma comparación.

En cuanto al turismo, la provincia registró más de 305.000 viajeros en 2025, 2.304 menos que en 2024 (-0,75%) y 538.162 pernoctaciones que son 9.131 menos que en el año precedente (-1,67%), contrastando estos datos con un turismo rural en alza que llega ya a las 208.012 pernoctaciones, la cifra más alta de la historia tras crecer en 26.541 y un 14,62% en los últimos tres años.

Como dato preocupante, significar la inflación, que ha crecido un 2,6% en 2025 y supone ya el quinto año seguido de crecimiento del IPC por encima del 2%, algo que posiblemente continúe en 2026 por el conflicto de la guerra de Irán. Las matriculaciones recuperan el pulso en 2025 con 1.714 en la provincia de Cuenca (306 más que el año pasado) y se produjeron 2.327 compraventas de viviendas (el mayor número desde 2008, 94 más que el año anterior), aumentando un 4,20%, siendo el 94,15% de las operaciones sobre vivienda usada.

Por otro lado, las hipotecas también crecen en línea con la compraventa de viviendas y llegan a las 1.947 en 2025, con 264 más que el año anterior para aumentar un 15,68%.

Por último, las exportaciones disminuyen por segundo año consecutivo, aunque se mantiene la pujanza del sector de alimentos y bebidas que alcanza los 563,7 millones de euros en exportaciones en 2025, un 71,7% del total.