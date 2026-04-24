La Junta de Castilla-La Mancha licita un macrocontrato de 218 millones para telefonía, internet y ciberseguridad

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha la contratación de los servicios de telecomunicaciones y ciberseguridad destinados a garantizar telefonía, internet y conectividad en los edificios públicos y entre el personal de la Administración regional que lo requiera.

El anuncio previo del contrato, publicado este jueves 23 de abril, fija un valor estimado de 217,9 millones de euros.

El presupuesto base de licitación de este macrocontrato del Gobierno de Emiliano García-Page alcanza los 131,8 millones de euros (108,9 millones sin impuestos) para una duración inicial de tres años y posibilidad de prórroga.

Seis lotes

El contrato se divide en seis lotes que abarcan desde los servicios de operador principal y alternativo hasta telefonía, integración de servicios, ciberseguridad e infraestructuras TIC.

Entre ellos, destaca el lote de operador principal, con un valor estimado de 62,9 millones de euros, seguido del bloque de ciberseguridad, que supera los 46 millones.

La licitación incluye también un lote de infraestructuras y servicios TIC, valorado en 45,8 millones de euros, así como otros destinados al operador alternativo (33,9 millones) y a servicios de telefonía (23,5 millones).

El procedimiento será abierto y de tramitación ordinaria, con presentación electrónica de ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Todos los lotes se ejecutarán en el conjunto del territorio regional.

El expediente, identificado con el número 2026/032169, responde a la necesidad de dotar a la Administración autonómica de una red integral de comunicaciones y sistemas de protección digital, en un contexto de creciente demanda de servicios públicos digitales y refuerzo de la seguridad frente a ciberamenazas.

El anuncio ha sido remitido al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), al tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada, lo que permitirá la concurrencia de grandes operadores nacionales e internacionales del sector tecnológico.