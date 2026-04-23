Castilla-La Mancha firma una de las puertas más grandes de la aviación: el nuevo carguero de Airbus ya tiene boca

El clúster aeronáutico de Castilla-La Mancha refuerza su posición estratégica con un nuevo avance industrial de primer nivel. La planta de Airbus en Illescas (Toledo) ha completado la fabricación y montaje de la primera puerta principal de carga del carguero Airbus A350F, un componente que se convierte en el mayor de su tipo en toda la industria aeronáutica.

La pieza ya ha sido entregada a la línea de montaje final en Toulouse (Francia), donde se integrará en el fuselaje del primer avión de pruebas. Allí será sometida a diferentes verificaciones en las próximas semanas dentro de un programa que prevé iniciar los ensayos en vuelo entre 2026 y 2027 con dos aeronaves en desarrollo.

Con 4,5 metros de anchura y 4,3 metros de altura, esta puerta está diseñada para facilitar operaciones de carga y descarga más rápidas, seguras y eficientes.

Ubicada en la parte trasera del fuselaje para garantizar un centro de gravedad óptimo, está fabricada con materiales compuestos y equipada con un sistema eléctrico de apertura y cierre.

La planta de Illescas se consolida así como uno de los grandes polos industriales de Airbus para la producción de estructuras compuestas de alta complejidad. En estas instalaciones se fabrican los revestimientos y se lleva a cabo el ensamblaje final de la puerta antes de su envío para integración en el avión.

De Toulouse a Hamburgo

Dentro del proceso de preserie, las primeras unidades se instalarán en Toulouse. Posteriormente, ya en fase de producción en serie, las puertas viajarán a Hamburgo (Alemania), donde se integrarán en el fuselaje trasero antes de regresar a Toulouse siguiendo el modelo industrial del fabricante europeo.

El presidente de la división de aviones comerciales de Airbus España, Ricardo Rojas, ha señalado que este avance "demuestra el papel clave de España" en la producción de aviones comerciales, incluido el programa A350F.

Además, ha asegurado que "la entrega de la primera puerta de carga de la cubierta principal es el resultado de años de preparación y de un extenso trabajo en equipo", subrayando que evidencia "la profunda experiencia y madurez técnica que la planta de Illescas ha perfeccionado a lo largo de décadas".