Cónclave agroalimentario en Castilla-La Mancha para analizar su papel estratégico en el nuevo contexto mundial

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en colaboración con Globalcaja, Prodware y Nuvix Consulting, ha celebrado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el Foro Agribusiness 2026: 'Castilla-La Mancha ante el nuevo escenario global', un encuentro que ha reunido a directivos, representantes institucionales y expertos para analizar los desafíos y oportunidades del sector agroalimentario en un entorno marcado por la incertidumbre internacional, la presión regulatoria y la transformación tecnológica.

Castilla-La Mancha, una de las principales regiones agroalimentarias de España, con un peso relevante en la producción agraria y en la industria de transformación, afronta un momento clave para reforzar su posicionamiento competitivo. El sector representa un pilar fundamental de su economía, tanto en términos de empleo como de exportaciones, especialmente en ámbitos como el vino, el aceite de oliva o la industria agroalimentaria.

En este contexto, la jornada ha abordado el impacto de la geopolítica en los mercados, la evolución del marco regulatorio europeo y el papel de la financiación y la gestión del riesgo como elementos críticos para la toma de decisiones empresariales.

Durante la apertura, el presidente del Consejo de APD en Castilla-La Mancha, Nicolás Rodríguez Cuéllar, ha puesto el foco en la necesidad de reforzar la capacidad de anticipación de las empresas. “El sector agroalimentario se encuentra en un momento de transformación estructural, en el que la capacidad de adaptación, la profesionalización de la gestión y la colaboración entre empresas e instituciones serán determinantes para su desarrollo futuro”, ha comentado.

Por su parte, el presidente de Globalcaja, Mariano León Egido, quien coincidió en destacar la colaboración entre instituciones públicas y privadas, expuso la estrecha vinculación de la entidad con la industria agroalimentaria. Un vínculo que se traduce en un “firme compromiso con el sector, que materializamos de distintas maneras; a través de un servicio de Banca Rural altamente especializado y cercano a los agricultores y ganaderos, que les escucha y atiende sus necesidades; mediante la inversión continua en tecnología, poniendo a su disposición herramientas útiles que faciliten su trabajo diario y todo ello sin perder nuestra esencia y nuestra forma de hacer banca basada en las personas, en la que la profesionalidad, la cercanía y el compromiso con el territorio son tan importantes como los resultados”.

Por su parte, la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Ana Rodríguez Castaño, abordó las prioridades del marco institucional y el papel del sector en la seguridad alimentaria y el desarrollo territorial. Tal y como afirmó España se encuentra en un momento decisivo en el que anticiparse a las crisis es clave. En este contexto desde el Ministerio se está trabajando para reforzar el autoabastecimiento y la sostenibilidad del sistema agroalimentario, impulsar su digitalización y apertura a nuevos mercados, y apoyar a agricultores y ganaderos con medidas concretas -como las ayudas a fertilizantes-, consolidando a España como una potencia alimentaria preparada para el futuro.

Geopolítica, riesgo y financiación

Desde CESCE, su director de Riesgo País y Gestión de Deuda de CESCE, Ricardo Santamaría Burgos, analizó cómo la volatilidad geopolítica afecta a los flujos comerciales y a la gestión del riesgo. En un contexto de creciente tensión global y desglobalización, donde las empresas priorizan la seguridad de los suministros incluso a mayor coste, desde esta entidad alertan sobre dos conflictos -la guerra de Ucrania y el de Oriente Medio- por su impacto directo en Europa y en cadenas clave como la de fertilizantes, al tiempo que subrayan la importancia de acuerdos internacionales, como el UE-Mercosur, para sostener el crecimiento y el empleo.

La dimensión de las compañías, la internacionalización, la eficiencia operativa y la incorporación de innovación han sido otras de las cuestiones abordadas durante el encuentro.

En este contexto, Rafael Torres Ugena, presidente de Cooperativa y Almazara Virgen de las Viñas; Germán León Úbeda Romero, presidente de Agrovin y Marcos Merino Torrejón, director de Compras Producto terminado de Ahorramas, han coincidido en señalar la necesidad de avanzar hacia modelos más competitivos, capaces de integrar tecnología, mejorar la productividad y adaptarse a un mercado global cada vez más exigente.