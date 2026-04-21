Castilla-La Mancha alcanza los 1.820,6 millones de euros en exportaciones en febrero, un 1,3 % más que hace un año

Castilla-La Mancha ha alcanzado los 1.820,6 millones de euros en exportaciones en los dos primeros meses del año, un 1,3 % más que en el mismo periodo de 2025. La región ha sumado en este periodo un incremento porcentual ligeramente inferior al que se ha producido en el conjunto del país, con un crecimiento del 1,8 % y una cifra total de 60.646,6 millones de euros.

Según el último informe elaborado por esta Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Castilla-La Mancha, gracias a los datos aportados del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Guadalajara ha sido la provincia más exportadora de la región en febrero con 564,2 millones de euros de exportación, (+17,4 %).

Toledo, con 545,2 millones de euros, se sitúa en segundo lugar (+4,2 %), mientras que Ciudad Real es la tercera provincia exportadora, con 372,8 millones euros (+0,8 %). Completan el cálculo las provincias de Albacete con 233,8 millones de euros (-11,7 %), y Cuenca, con 104,6 millones de euros (-34,4 %).

De su lado, las importaciones de la región han alcanzado los 2.765,5 millones de euros, lo que supone una bajada de un 2,1 %, a la vez que en España bajaron un 4,8% hasta los 67.952 millones de euros.

Por lo tanto, el saldo comercial de la región hasta febrero de 2026 se ha situado en -944,9 millones de euros, mientras que la tasa de cobertura se ha situado en el 66 %, claramente inferior a la media nacional, que es del 89 %.

Reparto por sectores

En febrero de 2026, los productos agroalimentarios han ocupado la primera posición de las exportaciones regionales con 575,4 millones de euros, y representan el 31,6% del total exportado por Castilla-La Mancha, a pesar de haber registrado un descenso del 9,4 % respecto al mismo periodo de 2025

El sector lo encabezan las bebidas con 152,7 millones de euros, cuyas ventas han disminuido un 13,9 %, mientras que el sector de cárnicos se sitúa en segundo lugar con 104 millones de euros un descenso del 20,6%.

El segundo sector más exportador es el de los bienes de equipo con 477,3 millones de euros y presentan una subida del 16,9%, mientras que en tercer y cuarto lugar se sitúan las Manufacturas de consumo (+4,6%) y Semimanufacturas no químicas (+0,8%) y con 227,6 y 173,1 millones, respectivamente.

El sector más importador ha sido el de bienes de consumo, con 759,4 millones de euros, y un descenso del 3,9%, mientras que el segundo sector importador es el de productos químicos con 600,6 millones de euros, un 3,9% más.

Países de destino

Como suele ser habitual, los países de la Unión Europea han acaparado el grueso de las exportaciones de Castilla-La Mancha al representar el 74,6% del total exportado en los dos primeros meses de 2026.

En la zona euro, Portugal es el principal cliente con 486,7 millones de euros (+16,9%), seguido de Francia con 277,5 millones (-4,3%), Alemania con 177,9 millones (-10,8%) e Italia con 163,6 millones € (-16,4%).

Por su parte, fuera de la UE, las exportaciones a Reino Unido se situaron en 51,2 millones, con una bajada del 10,7%, mientras que a Turquía han ido 38,7 millones (+26,6%) y a Suiza, 9,3 millones (-28,2%).

También se han exportado productos por valor de 54,6 millones a Estados Unidos, un 18,8% más; 25,1 millones a Marruecos (-11,1%) y 82 millones a China, con un crecimiento del 46,3%, mientras que a Japón se han vendido 14,5 millones (-30,2%).

Valoración de la consejera

Al hilo de estos resultados, la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha destacado que la región haya sido la tercera comunidad autónoma de todo el país con mayor crecimiento en las exportaciones en el mes de febrero, con 978 millones de euros exportados y un crecimiento del 7,9% con respecto a febrero del año anterior.

Franco ha valorado que el tejido exportador de Castilla-La Mancha se ha sobrepuesto a un contexto de caída de las ventas exteriores en el conjunto del Estado y ha marcado la cifra más alta de exportaciones en un mes de febrero de toda la serie histórica, con 978 millones de euros. Una cuantía que supone un incremento del 7,9% en términos interanuales, el tercer mayor dinamismo en todo el país, con crecimientos muy significativos en partidas exportadoras como máquinas y aparatos mecánicos, que crecen un 81,9 por ciento con respecto a febrero del año anterior; o aparatos y material eléctrico, con una subida del 22,75%.

En un contexto de dificultad, que se está dejando sentir en las ventas exteriores en el conjunto del país, en Castilla-La Mancha hemos alcanzado la mayor cifra de exportaciones en un mes de febrero de toda la serie histórica, siendo además la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento exportador en el mes de febrero en toda España", ha señalado Patricia Franco, que ha destacado, además, "el buen comportamiento de las exportaciones de Castilla-La Mancha hacia Estados Unidos, creciendo un 18,8% en los dos primeros meses del año y con un fuerte incremento en la exportación de maquinaria al mercado estadounidense".