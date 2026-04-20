Globalcaja abre una nueva oficina en Letur (Albacete): "Nuestra vocación es estar donde están las personas"

Globalcaja ha inaugurado una nueva oficina en Letur, reforzando así su compromiso con la inclusión financiera y el desarrollo del territorio, en un acto que ha contado con la participación de su presidente y director general, Mariano León y Pedro Palacios, respectivamente, el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, y el alcalde de Letur, Sergio Marín.

Con esta apertura, la entidad da un paso más en su modelo de banca cercana, garantizando el acceso a servicios financieros en municipios rurales y contribuyendo a fijar población y generar oportunidades en el entorno.

El presidente de Globalcaja ha subrayado que esta nueva oficina "responde a nuestra vocación de estar donde están las personas, especialmente en aquellos lugares donde nuestra presencia es clave para evitar la exclusión financiera y apoyar la vida en nuestros pueblos".

Durante la inauguración, el director general ha destacado que "nuestro compromiso con el territorio no es solo una declaración de intenciones, es una realidad que se materializa en cada oficina, en cada profesional y en cada servicio que ponemos a disposición de nuestros clientes. Hasta ahora teníamos 120 oficinas en municipios de menos de 1.000 habitantes, ahora pasamos a tener una más, 121".

Pedro Palacios ha agradecido la acogida de Letur y ha confiado en que la presencia de Globalcaja en el municipio que, hasta ahora carecía de servicios financieros presenciales, "contribuya a su desarrollo, desde el convencimiento de que juntos llegamos más lejos".

Por su parte, el delegado de la Junta ha valorado la implicación de Globalcaja con Castilla-La Mancha, reconociendo el papel de la entidad como aliada de las administraciones en la cohesión social y territorial.

Igualmente, el alcalde de Letur ha agradecido a Globalcaja su implicación y colaboración cuando el municipio sufrió la dana, aportando una donación de 125.000 euros que se destinó a personas que habían perdido su vivienda y a ayudar a los negocios de la localidad, así como restableciendo el servicio financiero a la localidad, primero instalando un cajero y ahora con esta oficina que está ubicada en la calle Albaycin, en pleno casco histórico del municipio.

Globalcaja, entidad de referencia

La apertura de Letur se enmarca en una amplia red de oficinas que sitúa a Globalcaja como entidad de referencia en la provincia de Albacete, donde cuenta con 82 oficinas, 13 de ellas en la capital y 69 distribuidas por el resto de la provincia. Una presencia especialmente significativa si se tiene en cuenta que más de un tercio de estas sucursales están ubicadas en municipios de menos de 1.000 habitantes.

Además, en 20 localidades, Globalcaja es la única entidad financiera, lo que pone de relieve su papel esencial para garantizar el acceso a servicios bancarios en zonas rurales.

Este compromiso con el territorio se refleja también en el conjunto de Castilla-La Mancha, donde dos de cada cuatro oficinas bancarias en sus territorios de origen pertenecen a Globalcaja, consolidando su liderazgo como entidad financiera cercana, socialmente responsable y profundamente arraigada al territorio.

Con iniciativas como la apertura de esta nueva oficina en Letur, Globalcaja continúa fortaleciendo su modelo de banca de personas para personas, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región y reafirmando su compromiso con la igualdad de oportunidades en todo el territorio.