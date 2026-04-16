El Grupo Tello incrementa su facturación hasta los 410 millones de euros gracias a su presencia en más de 50 países

Grupo Tello Alimentación ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 410 millones de euros, cifra que representa un incremento del 2 % respecto al año anterior y refleja "la solidez de su modelo de crecimiento" en un contexto exigente para el sector.

La compañía de Totanés (Toledo) destaca el mantenimiento de un volumen de ventas de 90 millones de kilos entre productos frescos y elaborados, con presencia en más de 50 países. "Este posicionamiento internacional se sustenta en una estrategia basada en la competitividad, la especialización y el desarrollo de relaciones comerciales estables, especialmente en los mercados europeos y asiáticos", apuntan.

Del mismo modo, recuerdan que continúan avanzando en su desarrollo empresarial apoyándose en la mejora continua de sus procesos y en el fortalecimiento de sus capacidades productivas. En este sentido, prevé destinar más de 6 millones de euros en 2026 a proyectos de innovación, automatización y eficiencia industrial.

En paralelo, Grupo Tello sigue reforzando su estructura interna, alcanzando una plantilla de 1.431 profesionales y consolidando el papel del talento como uno de los principales motores de su evolución.

En palabras de Alfonso Alcázar, director general de Grupo Tello Alimentación, "nuestro crecimiento se apoya en un modelo equilibrado que combina rentabilidad, innovación, personas y excelencia. Seguimos trabajando para adaptarnos a los retos del mercado y fortalecer nuestra capacidad de generar valor a largo plazo, en un contexto exigente para el sector, marcado por la incertidumbre en los mercados internacionales y la evolución de los flujos comerciales".

Impacto ambiental

En materia de sostenibilidad, la compañía continúa desarrollando iniciativas para reducir su impacto ambiental, con medidas centradas en la eficiencia energética y la optimización de recursos. Entre ellas, destaca la generación de energía fotovoltaica, que permite evitar más de 7.000 toneladas de CO₂ al año. Asimismo, ha activado planes de reducción de su huella de carbono en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Además, Grupo Tello destaca su compromiso con el entorno a través de la donación de alimentos, el apoyo al deporte y la inclusión, contribuyendo al desarrollo rural y avanzando en su propósito de alimentar de forma responsable para mejorar la vida de las personas y el planeta.