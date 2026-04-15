Eurocaja Rural y Fedeto impulsan el uso de la Inteligencia Artificial en la estrategia comunicativa de empresas de Toledo

Fundación Eurocaja Rural y la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) han impulsado la jornada formativa 'IA y Plan de Marketing para empresas', que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Consuegra, para acercar el uso práctico de la Inteligencia Artificial al tejido empresarial con el objetivo de mejorar su comunicación y estrategias de marketing empresarial.

El encuentro, que tendrá lugar el 14 de mayo a las 10:30 horas en los salones Jardines del municipio consaburense, contará con la asistencia de María Luisa Rodríguez, alcaldesa de Consuegra; Mario Galán, concejal de Promoción Empresarial; Javier de Antonio Arribas, presidente de Fedeto; y Javier López Martín, presidente de Fundación Eurocaja Rural, ha informado la fundación de la entidad en nota de prensa.

La sesión ofrecerá un enfoque eminentemente práctico orientado a ayudar a las empresas a optimizar su tiempo, organizar su comunicación y conectar mejor con sus clientes mediante el uso de herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas al marketing.

A lo largo de la jornada, los asistentes conocerán cómo integrar la IA en su planificación estratégica para facilitar tareas como la generación de contenidos, la investigación para redes sociales o la automatización de procesos y pondrá el acento no solo en el uso de la tecnología, sino en la importancia de saber entrenarla y definir correctamente los objetivos para obtener resultados eficaces.

La sesión será impartida por LetiGrijó, especialista en Social Media y CEO de Sherpa Campus, con amplia experiencia en el acompañamiento a empresas y profesionales en su posicionamiento digital y en la aplicación estratégica de herramientas tecnológicas.

Su metodología se caracteriza por un enfoque accesible y orientado al día a día de los negocios, que adapta las soluciones digitales a las necesidades reales de cada empresa.

El plazo de inscripciones para participar en la jornada ya está abierto, a través de la web de Fundación Eurocaja Rural.