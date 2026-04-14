Eurocaja Rural apoya el 'XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes' celebrado en Ciudad Real

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha asistido esta mañana al acto inaugural del ‘XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes’, organizado por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) y la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II, que se desarrolla hasta el 17 de abril en el Complejo Ferial IFEDI de Ciudad Real.

El evento, que cuenta con el patrocinio de Eurocaja Rural, se configura como un espacio de reflexión, diálogo y cooperación en torno a la gestión del agua, la sostenibilidad del regadío y el desarrollo del sector agrario, ámbitos de compromiso para la entidad financiera y claves para el progreso del medio rural, una de las principales finalidades de sus estatutos fundacionales.

Eurocaja Rural ha ubicado un stand en el Congreso para ofrecer información a los asistentes de toda España que se han dado cita en el evento y trasladar el apoyo institucional a los empresarios del sector del regadío.

El acto inaugural ha contado con una destacada representación institucional, con la participación del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; la directora general del Agua, María Dolores Pascual Vallés; el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla‑La Mancha, José Manuel Caballero; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde; o el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, entre otras autoridades. También ha asistido el presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II, José Joaquín Gómez Alarcón.

Objetivos del Congreso

El Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, que se celebra cada cuatro años en distintas ciudades españolas (la anterior edición celebrada en León), tiene por objetivo consolidarse como el principal foro del regadío español, fomentando la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad en el uso del agua aplicada a la agricultura. Durante las distintas sesiones, se abordan los retos presentes y futuros del sector, así como su impacto económico, social y medioambiental.

A lo largo del evento, las empresas y entidades vinculadas al ámbito del regadío disponen de un espacio para el intercambio de experiencias y la presentación de soluciones y herramientas, en un programa completado con ponencias de alto nivel y actividades complementarias.

Con su participación en este Congreso, Eurocaja Rural reafirma su compromiso con el sector primario, el desarrollo territorial y la gestión responsable de los recursos hídricos, en línea con su vocación de apoyo al medio rural y a las actividades productivas que contribuyen al crecimiento sostenible de los territorios.